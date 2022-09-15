https://ria.ru/20220915/ukraintsy-1817018455.html

Музыкант Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами

Музыкант Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами - РИА Новости, 15.09.2022

Музыкант Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами

Украинский музыкант, солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что в Европе отменяют концерты украинцев якобы из-за того, что считают их фашистами, РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:39

2022-09-15T15:39

2022-09-15T15:39

культура

олег скрипка

в мире

украина

евросоюз

вопли видоплясова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что в Европе отменяют концерты украинцев якобы из-за того, что считают их фашистами, сообщает в четверг издание "Страна".Издание отмечает, что обращение Скрипки связано с отменой его концерта в Гамбурге.По мнению артиста, выступления в Европе отменяются "под эгидой, что украинцы - это фашисты". Он также заявил, что украинцам не дают петь на родном языке из-за работы "длинных рук Кремля".Как пишет издание, это не первый случай отмены европейских концертов украинских артистов. В частности, украинский поэт Сергей Жадан ранее заявил "Стране", что концерт группы "Жадан и собаки" в Милане отменили якобы потому, что он хотел собирать на нем деньги на нужды украинских войск.

https://ria.ru/20220915/ukraina-1816995354.html

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Кирилл Волков

олег скрипка, в мире, украина, евросоюз, вопли видоплясова, ситуация в днр и лнр