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Музыкант Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами - РИА Новости, 15.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220915/ukraintsy-1817018455.html
Музыкант Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами
Музыкант Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами - РИА Новости, 15.09.2022
Музыкант Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами
Украинский музыкант, солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что в Европе отменяют концерты украинцев якобы из-за того, что считают их фашистами, РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:39
2022-09-15T15:39
культура
олег скрипка
в мире
украина
евросоюз
вопли видоплясова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что в Европе отменяют концерты украинцев якобы из-за того, что считают их фашистами, сообщает в четверг издание "Страна".Издание отмечает, что обращение Скрипки связано с отменой его концерта в Гамбурге.По мнению артиста, выступления в Европе отменяются "под эгидой, что украинцы - это фашисты". Он также заявил, что украинцам не дают петь на родном языке из-за работы "длинных рук Кремля".Как пишет издание, это не первый случай отмены европейских концертов украинских артистов. В частности, украинский поэт Сергей Жадан ранее заявил "Стране", что концерт группы "Жадан и собаки" в Милане отменили якобы потому, что он хотел собирать на нем деньги на нужды украинских войск.
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816995354.html
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олег скрипка, в мире, украина, евросоюз, вопли видоплясова, ситуация в днр и лнр
Культура, Олег Скрипка, В мире, Украина, Евросоюз, Вопли Видоплясова, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:39 15.09.2022
 
Музыкант Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами

Лидер "Воплей Видоплясова" Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЛидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка
Лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что в Европе отменяют концерты украинцев якобы из-за того, что считают их фашистами, сообщает в четверг издание "Страна".
Издание отмечает, что обращение Скрипки связано с отменой его концерта в Гамбурге.
По мнению артиста, выступления в Европе отменяются "под эгидой, что украинцы - это фашисты". Он также заявил, что украинцам не дают петь на родном языке из-за работы "длинных рук Кремля".
Как пишет издание, это не первый случай отмены европейских концертов украинских артистов. В частности, украинский поэт Сергей Жадан ранее заявил "Стране", что концерт группы "Жадан и собаки" в Милане отменили якобы потому, что он хотел собирать на нем деньги на нужды украинских войск.
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КультураОлег СкрипкаВ миреУкраинаЕвросоюзВопли ВидоплясоваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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