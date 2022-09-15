https://ria.ru/20220915/ukraintsy-1817018455.html
Музыкант Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами
Музыкант Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами - РИА Новости, 15.09.2022
Музыкант Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами
Украинский музыкант, солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что в Европе отменяют концерты украинцев якобы из-за того, что считают их фашистами, РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:39
2022-09-15T15:39
2022-09-15T15:39
культура
олег скрипка
в мире
украина
евросоюз
вопли видоплясова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Украинский музыкант, солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка заявил, что в Европе отменяют концерты украинцев якобы из-за того, что считают их фашистами, сообщает в четверг издание "Страна".Издание отмечает, что обращение Скрипки связано с отменой его концерта в Гамбурге.По мнению артиста, выступления в Европе отменяются "под эгидой, что украинцы - это фашисты". Он также заявил, что украинцам не дают петь на родном языке из-за работы "длинных рук Кремля".Как пишет издание, это не первый случай отмены европейских концертов украинских артистов. В частности, украинский поэт Сергей Жадан ранее заявил "Стране", что концерт группы "Жадан и собаки" в Милане отменили якобы потому, что он хотел собирать на нем деньги на нужды украинских войск.
https://ria.ru/20220915/ukraina-1816995354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Культура, Олег Скрипка, В мире, Украина, Евросоюз, Вопли Видоплясова, Ситуация в ДНР и ЛНР
Музыкант Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами
Лидер "Воплей Видоплясова" Скрипка посетовал, что украинцев в Европе считают фашистами