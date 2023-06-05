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Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 40 - РИА Новости, 05.06.2023
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21:25 05.06.2023 (обновлено: 21:43 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/sidr-1876324594.html
Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 40
Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 40 - РИА Новости, 05.06.2023
Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 40
Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 40, из них 16 погибли, сообщил журналистам губернатор Алексей Русских. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T21:25
2023-06-05T21:43
ульяновская область
массовое отравление сидром в россии
происшествия
россия
алексей русских
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 40, из них 16 погибли, сообщил журналистам губернатор Алексей Русских.Ранее стало известно о 16 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ."Ситуация довольно-таки сложная, уже выявлено 40 случаев отравления алкоголем, в основном это жители Димитровграда, Ульяновска, Новой Малыклы. К сожалению, есть погибшие, на сегодняшний час, 16 человек. Есть случаи отравления алкоголем несовершеннолетних", - сказал Русских.По его словам, во всех стационарах области подготовлены специальные терапевтические и реанимационные койки. Глава региона добавил, что семьям пострадавших и погибших будет оказана материальная и психологическая помощь..
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
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ульяновская область, массовое отравление сидром в россии, происшествия, россия, алексей русских, следственный комитет россии (ск рф)
Ульяновская область, Массовое отравление сидром в России, Происшествия, Россия, Алексей Русских, Следственный комитет России (СК РФ)
Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 40

Губернатор Русских: число отравившихся сидром в Ульяновской области выросло до 40 человек

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 40, из них 16 погибли, сообщил журналистам губернатор Алексей Русских.
Ранее стало известно о 16 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ.
«
"Ситуация довольно-таки сложная, уже выявлено 40 случаев отравления алкоголем, в основном это жители Димитровграда, Ульяновска, Новой Малыклы. К сожалению, есть погибшие, на сегодняшний час, 16 человек. Есть случаи отравления алкоголем несовершеннолетних", - сказал Русских.
По его словам, во всех стационарах области подготовлены специальные терапевтические и реанимационные койки. Глава региона добавил, что семьям пострадавших и погибших будет оказана материальная и психологическая помощь..
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
Вчера, 12:17
 
Ульяновская областьМассовое отравление сидром в РоссииПроисшествияРоссияАлексей РусскихСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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