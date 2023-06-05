https://ria.ru/20230605/sidr-1876324594.html

Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 40

Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 40 - РИА Новости, 05.06.2023

Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 40

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 40, из них 16 погибли, сообщил журналистам губернатор Алексей Русских. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T21:25

2023-06-05T21:25

2023-06-05T21:43

ульяновская область

массовое отравление сидром в россии

происшествия

россия

алексей русских

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 40, из них 16 погибли, сообщил журналистам губернатор Алексей Русских.Ранее стало известно о 16 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ."Ситуация довольно-таки сложная, уже выявлено 40 случаев отравления алкоголем, в основном это жители Димитровграда, Ульяновска, Новой Малыклы. К сожалению, есть погибшие, на сегодняшний час, 16 человек. Есть случаи отравления алкоголем несовершеннолетних", - сказал Русских.По его словам, во всех стационарах области подготовлены специальные терапевтические и реанимационные койки. Глава региона добавил, что семьям пострадавших и погибших будет оказана материальная и психологическая помощь..

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

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ульяновская область, массовое отравление сидром в россии, происшествия, россия, алексей русских, следственный комитет россии (ск рф)