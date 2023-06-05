https://ria.ru/20230605/sidr-1876324594.html
Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 40
Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 40 - РИА Новости, 05.06.2023
Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 40
Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 40, из них 16 погибли, сообщил журналистам губернатор Алексей Русских. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T21:25
2023-06-05T21:25
2023-06-05T21:43
ульяновская область
массовое отравление сидром в россии
происшествия
россия
алексей русских
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 40, из них 16 погибли, сообщил журналистам губернатор Алексей Русских.Ранее стало известно о 16 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ."Ситуация довольно-таки сложная, уже выявлено 40 случаев отравления алкоголем, в основном это жители Димитровграда, Ульяновска, Новой Малыклы. К сожалению, есть погибшие, на сегодняшний час, 16 человек. Есть случаи отравления алкоголем несовершеннолетних", - сказал Русских.По его словам, во всех стационарах области подготовлены специальные терапевтические и реанимационные койки. Глава региона добавил, что семьям пострадавших и погибших будет оказана материальная и психологическая помощь..
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, массовое отравление сидром в россии, происшествия, россия, алексей русских, следственный комитет россии (ск рф)
Ульяновская область, Массовое отравление сидром в России, Происшествия, Россия, Алексей Русских, Следственный комитет России (СК РФ)
Число отравившихся суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 40
Губернатор Русских: число отравившихся сидром в Ульяновской области выросло до 40 человек