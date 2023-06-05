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Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35 - РИА Новости, 05.06.2023
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16:11 05.06.2023 (обновлено: 17:52 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/sidr-1876261322.html
Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35
Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35 - РИА Новости, 05.06.2023
Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35
Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончалось, сообщил губернатор Алексей... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T16:11
2023-06-05T17:52
ульяновская область
россия
алкоголь
происшествия
димитровград
алексей русских
ульяновск
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончалось, сообщил губернатор Алексей Русских в своем телеграм-канале.Ранее следствие сообщило, что в Ульяновской области зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления, предварительно, напитком "Мистер Сидр" зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. Губернатор Алексей Русских заявил, что пострадали от отравления суррогатным сидром 22 человека. В СУСК уточнили РИА Новости, что, по последним данным, девять человек скончались. По данным СК, среди пострадавших есть 16-летняя сирота. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан самарский предприниматель."По последней информации, пострадали 35 человек: 25 - в Димитровграде, 9 - в Ульяновске, один в Новой Малыкле. Шестнадцать человек скончались, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек - в Ульяновской областной клинической больнице, еще один - в ЦК МСЧ. За жизнь каждого борются врачи", - написал Русских в своем телеграм-канале.По его словам, всем родственникам погибших и пострадавших будет оказана материальная и психологическая помощь, необходимые указания даны органам социальной защиты.Кроме того, заявил Русских, правоохранителям предстоит выяснить, как приобрела алкогольсодержащий напиток девочка, которая также оказалась среди пострадавших. "Направил предложение руководителям муниципалитетов, чтобы народные дружины с приглашением общественности и сотрудников МВД провели профилактические рейды по всем пунктам продажи алкоголя, начиная с так называемых "разливаек", - отметил он.Глава региона уточнил, что минздрав региона разослал специальные инструкции для экипажей скорой помощи при обнаружении пациентов с отравлениями любой этимологии. "В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки. В ЦГКБ - 20 терапевтических и пять реанимационных, в димитровградском стационаре ФМБА России - 20 терапевтических и три реанимационные койки, в центре специализированных видов медицинской помощи - десять коек на базе профильного токсикологического отделения. Усилили дежурство в профильных стационарах: к приему пациентов полностью подготовлено токсикологическое отделение УОКЦСВМП", - добавил он.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
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ульяновская область, россия, алкоголь, происшествия, димитровград, алексей русских, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Ульяновская область, Россия, Алкоголь, Происшествия, Димитровград, Алексей Русских, Ульяновск, Следственный комитет России (СК РФ), Массовое отравление сидром в России, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35

Губернатор Русских: из-за отравления сидром в Ульяновской области умерли 16 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 35 человек, из них 16 человек скончалось, сообщил губернатор Алексей Русских в своем телеграм-канале.
Ранее следствие сообщило, что в Ульяновской области зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления, предварительно, напитком "Мистер Сидр" зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. Губернатор Алексей Русских заявил, что пострадали от отравления суррогатным сидром 22 человека. В СУСК уточнили РИА Новости, что, по последним данным, девять человек скончались. По данным СК, среди пострадавших есть 16-летняя сирота. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан самарский предприниматель.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
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"По последней информации, пострадали 35 человек: 25 - в Димитровграде, 9 - в Ульяновске, один в Новой Малыкле. Шестнадцать человек скончались, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек - в Ульяновской областной клинической больнице, еще один - в ЦК МСЧ. За жизнь каждого борются врачи", - написал Русских в своем телеграм-канале.
По его словам, всем родственникам погибших и пострадавших будет оказана материальная и психологическая помощь, необходимые указания даны органам социальной защиты.
Кроме того, заявил Русских, правоохранителям предстоит выяснить, как приобрела алкогольсодержащий напиток девочка, которая также оказалась среди пострадавших. "Направил предложение руководителям муниципалитетов, чтобы народные дружины с приглашением общественности и сотрудников МВД провели профилактические рейды по всем пунктам продажи алкоголя, начиная с так называемых "разливаек", - отметил он.
Глава региона уточнил, что минздрав региона разослал специальные инструкции для экипажей скорой помощи при обнаружении пациентов с отравлениями любой этимологии. "В стационарах области созданы резервные терапевтические, гемодиализные и реанимационные койки. В ЦГКБ - 20 терапевтических и пять реанимационных, в димитровградском стационаре ФМБА России - 20 терапевтических и три реанимационные койки, в центре специализированных видов медицинской помощи - десять коек на базе профильного токсикологического отделения. Усилили дежурство в профильных стационарах: к приему пациентов полностью подготовлено токсикологическое отделение УОКЦСВМП", - добавил он.
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Ульяновская областьРоссияАлкогольПроисшествияДимитровградАлексей РусскихУльяновскСледственный комитет России (СК РФ)Массовое отравление сидром в РоссииФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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