https://ria.ru/20230605/sidr-1876224830.html

Самарская прокуратура начала проверку после случаев отравления сидром

Самарская прокуратура начала проверку после случаев отравления сидром - РИА Новости, 05.06.2023

Самарская прокуратура начала проверку после случаев отравления сидром

Прокуратура начала проверку в связи с гибелью двух жительниц города Новокуйбышевска Самарской области после отравления "спиртосодержащим напитком", сообщило... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:43

2023-06-05T13:43

2023-06-05T14:22

происшествия

самара

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

самарская область

россия

массовое отравление сидром в россии

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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с гибелью двух жительниц города Новокуйбышевска Самарской области после отравления "спиртосодержащим напитком", сообщило надзорное ведомство региона в телеграм-канале. Ранее в управлении СК РФ по региону заявили РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК завел уголовное дело о некачественном оказании услуг. "Прокуратурой Красноглинского района Самары организована проверка исполнения законодательства о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, прокурор района Сергей Маркелов координирует деятельность правоохранительных органов в рамках следственных действий на предприятии", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Новокуйбышевска взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели двух человек. Ранее СУСК по Ульяновской области сообщило, что в регионе зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные. По данным следствия, потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске алкоголем отравились 14 человек, из них восемь погибли. В ведомстве отметили, что, предварительно, пострадавшие отравились сидром "Мистер Сидр". В полиции заявили, что изъяли 193 кеги напитка "Мистер Сидр" объёмом по 30 литров каждая, а продажа этого напитка на территории Димитровграда прекращена во всех торговых точках. В Ульяновской области также возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

https://ria.ru/20230605/biznes-1876213674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, россия, массовое отравление сидром в россии