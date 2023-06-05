https://ria.ru/20230605/sidr-1876224830.html
Самарская прокуратура начала проверку после случаев отравления сидром
Самарская прокуратура начала проверку после случаев отравления сидром - РИА Новости, 05.06.2023
Самарская прокуратура начала проверку после случаев отравления сидром
Прокуратура начала проверку в связи с гибелью двух жительниц города Новокуйбышевска Самарской области после отравления "спиртосодержащим напитком", сообщило... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:43
2023-06-05T13:43
2023-06-05T14:22
происшествия
самара
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
самарская область
россия
массовое отравление сидром в россии
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку в связи с гибелью двух жительниц города Новокуйбышевска Самарской области после отравления "спиртосодержащим напитком", сообщило надзорное ведомство региона в телеграм-канале. Ранее в управлении СК РФ по региону заявили РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК завел уголовное дело о некачественном оказании услуг. "Прокуратурой Красноглинского района Самары организована проверка исполнения законодательства о производстве и обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, прокурор района Сергей Маркелов координирует деятельность правоохранительных органов в рамках следственных действий на предприятии", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура Новокуйбышевска взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели двух человек. Ранее СУСК по Ульяновской области сообщило, что в регионе зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные. По данным следствия, потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске алкоголем отравились 14 человек, из них восемь погибли. В ведомстве отметили, что, предварительно, пострадавшие отравились сидром "Мистер Сидр". В полиции заявили, что изъяли 193 кеги напитка "Мистер Сидр" объёмом по 30 литров каждая, а продажа этого напитка на территории Димитровграда прекращена во всех торговых точках. В Ульяновской области также возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
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происшествия, самара, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, россия, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Самара, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Самарская область, Россия, Массовое отравление сидром в России
Самарская прокуратура начала проверку после случаев отравления сидром
Самарская прокуратура начала проверку после смертельного отравления двух женщин сидром