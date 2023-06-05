https://ria.ru/20230605/sidr-1876211965.html

Число человек, отравившихся сидром в Ульяновской области, выросло до 22

Число человек, отравившихся сидром в Ульяновской области, выросло до 22 - РИА Новости, 05.06.2023

Число человек, отравившихся сидром в Ульяновской области, выросло до 22

Двадцать два человека из Димитровграда и Ульяновска пострадали от отравления суррогатным сидром, восемь из них умерли, сообщил губернатор Алексей Русских в... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T13:04

2023-06-05T13:04

2023-06-05T14:22

происшествия

ульяновская область

димитровград

ульяновск

алексей русских

массовое отравление сидром в россии

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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Двадцать два человека из Димитровграда и Ульяновска пострадали от отравления суррогатным сидром, восемь из них умерли, сообщил губернатор Алексей Русских в телеграм-канале."По последним оперативным данным, от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона, из них 8 умерли, остальным наши врачи оказывают всю необходимую помощь. Пострадали жители Димитровграда и Ульяновска", - написал Русских.Он также призвал всех предпринимателей Ульяновской области срочно прекратить продажу сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита."По предварительный информации правоохранительных органов, люди отравились напитком "Мистер сидр", который был произведен в Самарской области. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах. Сейчас правоохранители занимаются изъятием этой продукции на территории нашего региона", - добавил он.Ранее СУСК по области сообщило, что в регионе зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления алкоголем зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. В ведомстве отметили, что, предварительно, пострадавшие отравились сидром "Мистер Сидр". В полиции заявили, что изъяли 193 кеги напитка "Мистер Сидр" объёмом по 30 литров каждая, а продажа этого напитка на территории Димитровграда прекращена во всех торговых точках. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области.Позднее в СУСК по Самарской области заявили РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

ульяновская область

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ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ульяновская область, димитровград, ульяновск, алексей русских, массовое отравление сидром в россии