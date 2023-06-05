https://ria.ru/20230605/sidr-1876211965.html
Число человек, отравившихся сидром в Ульяновской области, выросло до 22
Число человек, отравившихся сидром в Ульяновской области, выросло до 22 - РИА Новости, 05.06.2023
Число человек, отравившихся сидром в Ульяновской области, выросло до 22
Двадцать два человека из Димитровграда и Ульяновска пострадали от отравления суррогатным сидром, восемь из них умерли, сообщил губернатор Алексей Русских в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:04
2023-06-05T13:04
2023-06-05T14:22
происшествия
ульяновская область
димитровград
ульяновск
алексей русских
массовое отравление сидром в россии
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Двадцать два человека из Димитровграда и Ульяновска пострадали от отравления суррогатным сидром, восемь из них умерли, сообщил губернатор Алексей Русских в телеграм-канале."По последним оперативным данным, от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона, из них 8 умерли, остальным наши врачи оказывают всю необходимую помощь. Пострадали жители Димитровграда и Ульяновска", - написал Русских.Он также призвал всех предпринимателей Ульяновской области срочно прекратить продажу сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита."По предварительный информации правоохранительных органов, люди отравились напитком "Мистер сидр", который был произведен в Самарской области. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах. Сейчас правоохранители занимаются изъятием этой продукции на территории нашего региона", - добавил он.Ранее СУСК по области сообщило, что в регионе зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления алкоголем зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. В ведомстве отметили, что, предварительно, пострадавшие отравились сидром "Мистер Сидр". В полиции заявили, что изъяли 193 кеги напитка "Мистер Сидр" объёмом по 30 литров каждая, а продажа этого напитка на территории Димитровграда прекращена во всех торговых точках. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области.Позднее в СУСК по Самарской области заявили РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, димитровград, ульяновск, алексей русских, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Ульяновская область, Димитровград, Ульяновск, Алексей Русских, Массовое отравление сидром в России
Число человек, отравившихся сидром в Ульяновской области, выросло до 22
Губернатор Русских: 22 человека пострадали от отравления сидром в Ульяновской области
САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости.
Двадцать два человека из Димитровграда и Ульяновска пострадали от отравления суррогатным сидром, восемь из них умерли, сообщил губернатор Алексей Русских в телеграм-канале
.
"По последним оперативным данным, от отравления суррогатным сидром пострадали 22 жителя региона, из них 8 умерли, остальным наши врачи оказывают всю необходимую помощь. Пострадали жители Димитровграда и Ульяновска", - написал Русских.
Он также призвал всех предпринимателей Ульяновской области срочно прекратить продажу сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита.
"По предварительный информации правоохранительных органов, люди отравились напитком "Мистер сидр", который был произведен в Самарской области
. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах. Сейчас правоохранители занимаются изъятием этой продукции на территории нашего региона", - добавил он.
Ранее СУСК по области сообщило, что в регионе зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные после употребления сидра, купленного в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самары. По данным Роспотребнадзора, случаи отравления алкоголем зафиксированы 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске. В ведомстве отметили, что, предварительно, пострадавшие отравились сидром "Мистер Сидр". В полиции заявили, что изъяли 193 кеги напитка "Мистер Сидр" объёмом по 30 литров каждая, а продажа этого напитка на территории Димитровграда прекращена во всех торговых точках. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области.
Позднее в СУСК по Самарской области заявили РИА Новости, что две жительницы Новокуйбышевска погибли в ночь на понедельник после отравления сидром, купленным в магазине города и поставляемым с предприятия в Красноглинском районе Самары. СК также завел уголовное дело о некачественном оказании услуг.
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России