https://ria.ru/20230605/sidr-1876196727.html

В Самарской области две женщины умерли из-за отравления сидром

В Самарской области две женщины умерли из-за отравления сидром - РИА Новости, 05.06.2023

В Самарской области две женщины умерли из-за отравления сидром

Две женщины погибли в городе Новокуйбышевске Самарской области после отравления сидром, возбуждено уголовное дело о некачественном оказании услуг, сообщили РИА... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:17

2023-06-05T12:17

2023-06-05T14:22

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

самара

алкоголь

массовое отравление сидром в россии

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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Две женщины погибли в городе Новокуйбышевске Самарской области после отравления сидром, возбуждено уголовное дело о некачественном оказании услуг, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ."По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 июня 2023 года две женщины, проживающие в городе Новокуйбышевск, скончались из-за отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они употребляли спиртосодержащий напиток сидр, приобретенный в магазине Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия, расположенного в Красноглинском районе Самары. На предприятии в настоящее время проводятся следственные действия... По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы", - сказали в пресс-службе управления.В ведомстве уточнили, что следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.Ранее СУСК по Ульяновской области сообщило, что в регионе зафиксированы случаи отравления, в том числе летальные. По данным следствия, потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. По данным Роспотребнадзора, 3-5 июня в Димитровграде и Ульяновске алкоголем отравились 14 человек, из них восемь погибли. В ведомстве отметили, что, предварительно, пострадавшие отравились сидром "Мистер Сидр". В полиции заявили, что изъяли 193 кеги напитка "Мистер Сидр" объёмом по 30 литров каждая, а продажа этого напитка на территории Димитровграда прекращена во всех торговых точках. В Ульяновской области также возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг, по делу задержан предприниматель из Самарской области.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, самара, алкоголь, массовое отравление сидром в россии