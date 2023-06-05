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В Ульяновской области задержали подозреваемого по делу об отравлении сидром - РИА Новости, 05.06.2023
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11:55 05.06.2023 (обновлено: 14:51 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/sidr-1876191660.html
В Ульяновской области задержали подозреваемого по делу об отравлении сидром
В Ульяновской области задержали подозреваемого по делу об отравлении сидром - РИА Новости, 05.06.2023
В Ульяновской области задержали подозреваемого по делу об отравлении сидром
Индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области, среди которых, по данным... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:55
2023-06-05T14:51
происшествия
ульяновская область
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление сидром в россии
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области, среди которых, по данным Роспотребнадзора, восемь человек скончались, сообщил Следственный комитет России в своем телеграм-канале.Ранее следствие сообщило, что 3-4 июня ряд жителей Димитровграда были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом", из них шестеро скончались. Следователи предварительно установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 14 случаев отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске, из них восемь с летальным исходом. В ведомстве отметили, что, предварительно, пострадавшие отравились сидром "Мистер Сидр". Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг."Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи СКР проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.Санкции статьи УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц" предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230526/alkogol-1874308355.html
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происшествия, ульяновская область, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Ульяновская область, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление сидром в России
В Ульяновской области задержали подозреваемого по делу об отравлении сидром

СК задержал самарского предпринимателя по делу об отравлении сидром в Ульяновской области

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области, среди которых, по данным Роспотребнадзора, восемь человек скончались, сообщил Следственный комитет России в своем телеграм-канале.
Ранее следствие сообщило, что 3-4 июня ряд жителей Димитровграда были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом", из них шестеро скончались. Следователи предварительно установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 14 случаев отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске, из них восемь с летальным исходом. В ведомстве отметили, что, предварительно, пострадавшие отравились сидром "Мистер Сидр". Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг.
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"Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи СКР проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз", - говорится в сообщении.
Санкции статьи УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц" предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
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ПроисшествияУльяновская областьСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое отравление сидром в России
 
 
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