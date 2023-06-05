https://ria.ru/20230605/sidr-1876189216.html

Сидр, которым отравились люди под Ульяновском, продавали и под Самарой

Сидр, которым отравились люди под Ульяновском, продавали и под Самарой - РИА Новости, 05.06.2023

Сидр, которым отравились люди под Ульяновском, продавали и под Самарой

Алкогольный напиток "Мистер Сидр", которым отравились жители Ульяновской области, продавали и в Самарской области, сообщило правительство региона в своем... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T11:47

2023-06-05T11:47

2023-06-05T14:22

самара

ульяновская область

самарская область

происшествия

массовое отравление сидром в россии

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САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости. Алкогольный напиток "Мистер Сидр", которым отравились жители Ульяновской области, продавали и в Самарской области, сообщило правительство региона в своем телеграм-канале.Ранее следствие сообщило, что 3-4 июня ряд жителей Димитровграда были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом", из них шестеро скончались. Следователи предварительно установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. По данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 14 случаев отравления алкоголем в Димитровграде и Ульяновске, из них восемь с летальным исходом. В ведомстве отметили, что, предварительно, пострадавшие отравились сидром "Мистер Сидр". Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг."Правительство Самарской области и региональное ГУ МВД предупреждают: в регионе зафиксирован факт реализации контрафактного алкоголя, употребление которого чревато отравлением вплоть до летального исхода. Речь идет об алкогольном напитке "Мистер Сидр", который мог быть реализован в торговых точках на территории региона... Ситуация взята на контроль правоохранительными органами, региональным Роспотребнадзором, проводятся все необходимые проверки. В готовности к оказанию помощи находятся учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.Жителей региона призвали не приобретать и не употреблять напиток "Мистер Сидр", а в случае употребления незамедлительно обратиться в медицинское учреждение."Если вы стали свидетелем реализации алкогольного напитка "Мистер Сидр", просьба незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефону 8 (846) 278-22-22", - добавили в правительстве области.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876169735.html

https://ria.ru/20230510/bady-1870882093.html

самара

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

самара, ульяновская область, самарская область, происшествия, массовое отравление сидром в россии