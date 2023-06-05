Рейтинг@Mail.ru
Власти Сербии потребовали немедленно освободить задержанных в Косово сербов - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/serbiya-1876202353.html
Власти Сербии потребовали немедленно освободить задержанных в Косово сербов
Власти Сербии потребовали немедленно освободить задержанных в Косово сербов - РИА Новости, 05.06.2023
Власти Сербии потребовали немедленно освободить задержанных в Косово сербов
Видеозаписи столкновений на севере Косово и Метохии (КиМ) в ходе протестов 29 мая четко указывают на невиновность сербов и насилие косовоалбанской полиции,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:28
2023-06-05T12:28
в мире
косово
сербия
приштина
мирослав лайчак
александр вучич
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875944330_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_5da517925bbac70e54a6c87716a76754.jpg
БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Видеозаписи столкновений на севере Косово и Метохии (КиМ) в ходе протестов 29 мая четко указывают на невиновность сербов и насилие косовоалбанской полиции, Приштина должна немедленно освободить двух задержанных сербов, заявил директор канцелярии по КиМ при правительстве Сербии Петар Петкович. Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере Косово. В понедельник выпускники средней школы в Звечане прошли по городу с сербскими флагами и транспарантом "Звечан - вечен". В результате столкновений местных жителей с силовиками 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военных контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR. "Очевидно, что (косовский "премьер" Альбин - ред.) Курти задерживает и преследует невинных сербов. Вы, (спецпредставитель ЕС) Мирослав Лайчак, (глава миссии ОБСЕ) Майкл Девенпорт, (глава миссии ЕС по верховенству закона EULEX) Ларс Гуннар Вигемарк, (миссия ООН в Косово) UNMIK видели эти однозначные доказательства? Мы требуем незамедлительного освобождения невиновных сербов Радоша и Душана (Петровича и Обреновича - ред.)!" - написал Петкович в Twitter и приложил видеозапись столкновений. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
https://ria.ru/20230604/kosovo-1876020571.html
https://ria.ru/20230603/kosovo-1875891399.html
косово
сербия
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875944330_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_32791ded91db9018cf61cbcf294c3bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, приштина, мирослав лайчак, александр вучич, нато, евросоюз, обсе
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Мирослав Лайчак, Александр Вучич, НАТО, Евросоюз, ОБСЕ
Власти Сербии потребовали немедленно освободить задержанных в Косово сербов

Власти Сербии заявили о невиновности сербов в столкновениях на севере Косово и Метохии

© AFP 2023 / STRINGERВоеннослужащие Косово под руководством НАТО возле муниципального здания в Звечане
Военнослужащие Косово под руководством НАТО возле муниципального здания в Звечане - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AFP 2023 / STRINGER
Военнослужащие Косово под руководством НАТО возле муниципального здания в Звечане. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Видеозаписи столкновений на севере Косово и Метохии (КиМ) в ходе протестов 29 мая четко указывают на невиновность сербов и насилие косовоалбанской полиции, Приштина должна немедленно освободить двух задержанных сербов, заявил директор канцелярии по КиМ при правительстве Сербии Петар Петкович.
Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере Косово. В понедельник выпускники средней школы в Звечане прошли по городу с сербскими флагами и транспарантом "Звечан - вечен". В результате столкновений местных жителей с силовиками 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военных контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR.
Солдаты KFOR возле мэрии во время акции протеста в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
"Знак сопротивления НАТО": в Косово появились надписи с буквой Z
4 июня, 01:54
"Очевидно, что (косовский "премьер" Альбин - ред.) Курти задерживает и преследует невинных сербов. Вы, (спецпредставитель ЕС) Мирослав Лайчак, (глава миссии ОБСЕ) Майкл Девенпорт, (глава миссии ЕС по верховенству закона EULEX) Ларс Гуннар Вигемарк, (миссия ООН в Косово) UNMIK видели эти однозначные доказательства? Мы требуем незамедлительного освобождения невиновных сербов Радоша и Душана (Петровича и Обреновича - ред.)!" - написал Петкович в Twitter и приложил видеозапись столкновений.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
Полиция и солдаты KFOR возле муниципального здания в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Вучич: Приштина уверена в безнаказанности из-за западного покровительства
3 июня, 00:29
 
В миреКосовоСербияПриштинаМирослав ЛайчакАлександр ВучичНАТОЕвросоюзОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала