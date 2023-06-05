https://ria.ru/20230605/serbiya-1876202353.html
Власти Сербии потребовали немедленно освободить задержанных в Косово сербов
Власти Сербии потребовали немедленно освободить задержанных в Косово сербов - РИА Новости, 05.06.2023
Власти Сербии потребовали немедленно освободить задержанных в Косово сербов
Видеозаписи столкновений на севере Косово и Метохии (КиМ) в ходе протестов 29 мая четко указывают на невиновность сербов и насилие косовоалбанской полиции,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:28
2023-06-05T12:28
2023-06-05T12:28
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БЕЛГРАД, 5 июн - РИА Новости. Видеозаписи столкновений на севере Косово и Метохии (КиМ) в ходе протестов 29 мая четко указывают на невиновность сербов и насилие косовоалбанской полиции, Приштина должна немедленно освободить двух задержанных сербов, заявил директор канцелярии по КиМ при правительстве Сербии Петар Петкович. Сербы продолжают протесты перед зданиями муниципалитетов на севере Косово. В понедельник выпускники средней школы в Звечане прошли по городу с сербскими флагами и транспарантом "Звечан - вечен". В результате столкновений местных жителей с силовиками 29 мая пострадали 52 серба и не менее 30 военных контингента НАТО в Косово и Метохии KFOR. "Очевидно, что (косовский "премьер" Альбин - ред.) Курти задерживает и преследует невинных сербов. Вы, (спецпредставитель ЕС) Мирослав Лайчак, (глава миссии ОБСЕ) Майкл Девенпорт, (глава миссии ЕС по верховенству закона EULEX) Ларс Гуннар Вигемарк, (миссия ООН в Косово) UNMIK видели эти однозначные доказательства? Мы требуем незамедлительного освобождения невиновных сербов Радоша и Душана (Петровича и Обреновича - ред.)!" - написал Петкович в Twitter и приложил видеозапись столкновений. Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. Ранее местные СМИ сообщали, что до столкновений дошло, когда военнослужащие KFOR из оцепления у здания муниципалитета Звечан начали оттеснять мирно протестовавших сербов от автомобилей косовской полиции.
https://ria.ru/20230604/kosovo-1876020571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, сербия, приштина, мирослав лайчак, александр вучич, нато, евросоюз, обсе
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Мирослав Лайчак, Александр Вучич, НАТО, Евросоюз, ОБСЕ
Власти Сербии потребовали немедленно освободить задержанных в Косово сербов
Власти Сербии заявили о невиновности сербов в столкновениях на севере Косово и Метохии