https://ria.ru/20230605/radionova-1875828143.html

Светлана Радионова: углеродный рынок не должен стать "бумажным водоворотом"

Светлана Радионова: углеродный рынок не должен стать "бумажным водоворотом" - РИА Новости, 05.06.2023

Светлана Радионова: углеродный рынок не должен стать "бумажным водоворотом"

Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. Борьба с изменением климата,... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:00

2023-06-05T12:00

2023-06-05T12:00

интервью

россия

экология в россии

экология

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Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. Борьба с изменением климата, улучшение экологической ситуации городов, рациональное использование природных ресурсов остаются приоритетными направлениями государственной политики в России и мире. О масштабной проверке водных объектов, о разработке национальной системы экологического мониторинга и о перспективах отечественного рынка углеродных единиц рассказала в интервью корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину глава Росприроднадзора Светлана Радионова.– Загрязнение воздуха остается одной из наиболее острых проблем промышленных городов России. В Минприроды заявили, что квоты на вредные выбросы в атмосферу доведены до всех основных загрязнителей в городах федпроекта "Чистый воздух". Срок выполнения – 2026 год. Предприятия уже начали снижать выбросы?– К этому сроку предельно допустимые концентрации вредных веществ должны быть снижены на 20%, к 2030 году – на 50%. Двенадцать городов-участников проекта "Чистый воздух" получили требования к допустимым вкладам, которые они могут вносить в сводный расчет. Как это произошло? Во всех городах с привлечением науки произвели измерения, определили квотируемые точки, по которым считается та или иная концентрация, потом Роспотребнадзор определил для каждого субъекта приоритетные загрязняющие вещества. Они доведены до предприятий, вошли в сводные расчеты и должны быть уменьшены.Сейчас основная борьба идет за то, что будет, если бизнес этих показателей не достигнет. Правительственный законопроект находится в Госдуме, и, конечно, предприятия дискутируют по поводу оборотного штрафа, его размера, и вообще нужно ли его вводить. Но, конечно, ответственность должна быть, для этого новый закон и принимается.Поскольку этот норматив достаточно жесткий, это будет дорого. Но вопрос не в цене, и сколько денег мы сможем по этому поводу собрать, а в том, чтобы предприятия не останавливались в стремлении снизить выбросы. Сейчас все крупные промышленные компании заявляют о том, что они ведут работу, несмотря на все сложности, программу выполняют.Посмотрим, на что это будет влиять, и к каким результатам мы придем к середине следующего года. Кроме того, нужно не забывать, что у нас есть транспорт, есть сфера ЖКХ, которая также достаточно весомый вклад вносит в загрязнения, а где-то и превалирующий.– Когда в России будет налажена система мониторинга качества воздуха, есть ли успехи в этом направлении?– Общая система экологического мониторинга сейчас разрабатывается. На сегодняшний момент у нас есть лидеры, которые передают в информационную систему Росприроднадзора свою информацию. В первую очередь, это "Газпромнефть", также есть ряд предприятий цементной отрасли. Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти", например, находится в столице, которая не входит в 12 городов эксперимента "Чистый воздух", но данные при этом передает.Конечно, такая система является фактически заменой надзора. Напомню, что у нас уже второй год длится мораторий на плановые проверки. На сегодняшний момент мы ждем внедрения удаленного надзора, и думаю, что он появится в законченном виде к 2026 году. При этом необходимо, чтобы юридически все было выверено, потому что мы с одной стороны снизим проверочную нагрузку на предприятия, с другой стороны – получим полную открытость. В том же Красноярске, когда я туда приезжала, предприятия неоднократно говорили на совещаниях с общественниками, что они готовы открыть информацию. Однако она либо модифицирована так, что ее невозможно использовать, либо просто к нам не поступает. Одно дело декларировать, другое – выполнять.– Первые 20 углеродных единиц были проданы на Мосбирже по средней цене 1000 рублей за "штуку" в сентябре 2022 года. Предприятия могут реализовывать климатические проекты, например, заниматься высадкой новых деревьев, получать за это углеродные единицы и продавать их другим игрокам. Как вы оцениваете перспективы такого рынка в России?– Рынок углеродных единиц появился несколько лет назад. Были проведены торги. Он у нас очень емкий, оценивается от 1,5 до 10 миллионов единиц, которые могут на этом рынке вращаться. Я считаю, что перспективы у России в этом направлении есть. Весь мир идет в ту сторону, мы, я думаю, эту работу тоже не должны останавливать. Все нормативные документы будут приняты, все команды, которые занимаются этим вопросом, сформированы.Вообще любое поощрение к действительно экологичной истории – это всегда хорошо. Самое главное, чтобы рынок углеродных единиц не стал рынком отдельных коммерческих структур, которые эту маржу как посредники себе формируют, создав некий бумажный водоворот и продолжая загрязнять окружающую среду своей работой. Вот этого бы не хотелось. Если такое произойдет, мы будем жестко протестовать. И еще один момент – мы должны понимать, для чего это делается, что это нам даст. Минэкономразвития к этому готовится, мы ему помогаем, мы будем следить за контролем достоверности и отчетности, это наша функция, она нам поручена, мы к ней готовы.– Участников рынка купли-продажи углеродных единиц и единиц выполнения квоты могут освободить от уплаты НДС. Нужны ли дополнительные стимулы для бизнеса?– Всегда хорошо, когда есть экономический стимул, но также необходимо следить, срабатывает он или нет. На самом деле, я вам как контролер могу сказать: добросовестный игрок всегда добросовестный, недобросовестный всегда ищет для себя лазейку. Тот, кто не собирался думать об экологии, а хотел просто заработать лишние деньги, продолжит себя так вести. Мы это увидим и оштрафуем, но из-за таких компаний может быть модифицировано законодательство.Добросовестные предприятия могут быть ограничены только какими-то физическими вещами, например, нехваткой оборудования или времени. Главное, чтобы недобросовестных не стало много, из-за этого может ужесточиться законодательство, тогда могут пострадать ответственные игроки, а этого бы не хотелось.– Станет ли Росприроднадзор участником единого "водного" федпроекта с 2025 года?– Я не очень понимаю, как можно обойтись без Росприроднадзора. Мы ведь не только контролеры, которые выписывают штрафы. Мы пытаемся стать регулятором, который работает на предупреждение, на профилактику, за последнее время проводим много именно профилактических мероприятий. Четко понимаем, где у нас проблемы, кто загрязнители. Безусловно, считаем ущербы, выписываем штрафы, предоставляем эту информацию обществу, государству, правительству. Мы выявляем объекты негативного воздействия на реках, понимаем структуру ливневок и поверхностных вод – это входит в большой объем загрязнений.По большому счету, мы готовы представить полную картину по каждому региону и губернатору, и правительству. Ее можно учитывать при принятии решения о строительстве дорогостоящего объекта. Можем ориентировать, какие конкретные мероприятия нужно провести на водных объектах, чтобы снизить превышения вредных веществ. Убеждена, что большой водный федеральный проект необходим. Все хотят, чтобы наши реки были чистыми.– С апреля Росприроднадзор проводит масштабную проверку водных объектов. Как проходит работа? Какие результаты на сегодняшний день, есть ли нарушения?– Эту работу Росприроднадзор начал в прошлом году. Здесь мы ограничены во времени, потому что важно учитывать температурный режим. Проводим проверочные мероприятия с апреля, минуя ледовый период. Допустим, если мы проверяем Ангару, у нас чуть меньше объем годовых работ, который мы можем сделать – температура должна быть плюс четыре и даже чуть больше. Иначе мы просто не можем взять пробы воды.В данный момент оценивается экологическое состояние шести российских рек, наиболее подверженных негативному воздействию. В прошлом году мы взяли 3,5 тысячи проб на Волге, это 14 тысяч измерений. По Дону – 2,5 тысячи проб и несколько тысяч измерений на 11 загрязняющих веществ. По некоторым веществам есть превышения в десятки раз, по некоторым – в сотни. Встречаются и более значимые превышения, но это единичные случаи.В этом году у нас в планах также посмотреть качество воды Каспийского побережья в пределах Дагестана и некоторых бухт Черного моря.Мы сейчас переоснащаем свои лаборатории и территориальные органы под эти задачи, покупаем оборудование. Впервые за все время существования службы мы получили на это финансирование. Последние два года обновляем лаборатории, у нас появились подводные дроны, позволяющие исследовать донные отложения. Думаю, что где-то в октябре уже получим информацию по состоянию исследуемых рек.– С чем связана проверка Каспийского побережья в Дагестане?– С отсутствием очистных сооружений. Это проблема не только Дагестана, прекрасного региона страны – удивительная земля, очень красивая, востребованная туристами. Важно, чтобы здесь было чисто. Внутренний туризм развивается, нагрузка будет только расти, поэтому проблему с экологией нужно решать уже сейчас.– В России в этом году обновляется Красная книга растений, 98 видов предлагается исключить, 157 – добавить. Это внесет какие-то изменения в вашу работу в области сохранения биоразнообразия?– Красную книгу обновляют, это очень важно, но для нас структура поведения остается одна: на изъятие любого краснокнижного растения нужно получить соответствующее разрешение, и оно должно быть обоснованно, разумно и компенсировано. После обновления будем защищать больше краснокнижных растений. По всем объектам флоры, которые будут туда внесены, будут применяться требования, установленные законом. Мы действуем согласно своему положению и в соответствии с регламентом.– Вы часто говорите о необходимости экологического просвещения. С этой целью проводите международную детско-юношескую премию "Экология – дело каждого". Заметны ли результаты, оправдались ли ожидания?– В позапрошлом году мы получили 10 тысяч работ, в прошлом — 45 тысяч. Такая вверх растущая линия по вовлечению молодежи и детей к сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. В этом году мы добавили одну номинацию для участников всех возрастов – "Экология души".Адекватное отношение к окружающей среде, к братьям нашим меньшим формирует, как мне кажется, образ нормального человека. Если мы вносим своей премией вклад в создание образа нормального человека, осознанного гражданина России, который заботится о будущем и настоящем, то мне кажется это очень хорошо. Если человек хотя бы просто задумался об окружающей среде – мы достигли своей цели. Экология – дело каждого.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, экология в россии, экология