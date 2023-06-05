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ЕС продлил ограничения на ввоз украинского зерна в несколько стран союза - РИА Новости, 05.06.2023
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20:53 05.06.2023 (обновлено: 21:04 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/ogranicheniya-1876320994.html
ЕС продлил ограничения на ввоз украинского зерна в несколько стран союза
ЕС продлил ограничения на ввоз украинского зерна в несколько стран союза - РИА Новости, 05.06.2023
ЕС продлил ограничения на ввоз украинского зерна в несколько стран союза
ЕС продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T20:53
2023-06-05T21:04
украина
евросоюз
в мире
экономика
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
венгрия
болгария
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. ЕС продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.Решение вступило в силу."Свободное хождение указанной продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии", - указывается в решении. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника.Ранее в Еврокомиссии заявили, что решение о продлении ограничений, срок действия которых истекал в понедельник, стоит ждать до конца дня.В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, их срок действия истекает 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
https://ria.ru/20230517/vybor-1872289535.html
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украина, евросоюз, в мире, экономика, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, венгрия, болгария, польша
Украина, Евросоюз, В мире, Экономика, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Венгрия, Болгария, Польша
ЕС продлил ограничения на ввоз украинского зерна в несколько стран союза

ЕС продлил ограничения на ввоз украинского зерна в несколько стран союза до 15 сентября

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. ЕС продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза, говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.
Решение вступило в силу.
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"Свободное хождение указанной продукции разрешается только в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии", - указывается в решении. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что решение о продлении ограничений, срок действия которых истекал в понедельник, стоит ждать до конца дня.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая, их срок действия истекает 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.
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