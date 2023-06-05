https://ria.ru/20230605/nato-1876142771.html

СМИ: Сунак пролоббирует назначение Уоллеса на пост генсека НАТО

СМИ: Сунак пролоббирует назначение Уоллеса на пост генсека НАТО - РИА Новости, 05.06.2023

СМИ: Сунак пролоббирует назначение Уоллеса на пост генсека НАТО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время предстоящего визита в США может попытаться убедить американского президента Джо Байдена поддержать... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T03:49

2023-06-05T03:49

2023-06-05T05:36

в мире

украина

бен уоллес

нато

риши сунак

джо байден

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время предстоящего визита в США может попытаться убедить американского президента Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Соединенного королевства Бена Уоллеса на пост нового генерального секретаря НАТО, сообщает газета Telegraph. Ранее британская газета Times писала, что Сунак и Байден в ходе визита британского премьера в США, который состоится 7-8 июня, обсудят создание "барьеров" на пути внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и учреждение международного органа по контролю за ИИ по образцу МАГАТЭ. При этом сам Сунак также заявлял, что намерен поднять тему угрозы уничтожения человечества искусственным интеллектом. "Риши Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на главную должность в НАТО", - пишет газета. При этом отмечается, что британский премьер уже поднимал тему назначения Уоллеса на пост генсека альянса на полях недавней встречи лидеров стран G7, прошедшей в японской Хиросиме. Как подчеркивает автор статьи, глава британского минобороны довольно популярен в США благодаря его "центральной роли в создании международной коалиции поддержки Украины", а также увеличению оборонных расходов королевства "до 2,25%". Однако при этом он также упоминает, что кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО могут не поддержать Франция и Германия. Более того, ряд стран-членов альянса могут поддержать кандидатуру "первой женщины" в качестве потенциального нового главы НАТО в лице премьер-министра Дании Метте Фредериксен. В середине мая Бен Уоллес в интервью агентству DPA заявил о заинтересованности в назначении на должность генерального секретаря НАТО. При этом, как отметило агентство, Уоллес дал понять, что его устраивает и его нынешняя позиция министра обороны Великобритании. Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте того же года лидеры стран альянса приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. В декабре сам генсек заявлял, что у него нет планов по продлению полномочий и он останется на работе до конца сентября 2023-го. Позднее издание Politico со ссылкой на дипломатов стран ЕС и НАТО сообщило, что, по их данным, Столтенберг "хочет остаться". В апреле источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров по кандидатуре нового генсека альянса, также сообщил, что срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО может быть продлен, поскольку ключевые члены альянса положительно оценивают его подход к конфликту на Украине. Однако несмотря на это, сам Столтенберг в середине мая заявил, что не планирует оставаться на новый срок, даже если получит такое предложение в октябре после сложения полномочий.

https://ria.ru/20230401/stoltenberg-1862315990.html

https://ria.ru/20230604/shvetsiya-1876093161.html

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в мире, украина, бен уоллес, нато, риши сунак, джо байден