https://ria.ru/20230605/nato-1876142565.html

В США объяснили, почему НАТО ненавидит Зеленского

В США объяснили, почему НАТО ненавидит Зеленского - РИА Новости, 05.06.2023

В США объяснили, почему НАТО ненавидит Зеленского

Надежды Владимира Зеленского на то, что Украину примут в НАТО иллюзорны, так как Запад в тайне ненавидит Зеленского и не уважает его, заявил в эфире U.S. Tour... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T03:43

2023-06-05T03:43

2023-06-05T07:11

в мире

украина

киев

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скотт риттер

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Надежды Владимира Зеленского на то, что Украину примут в НАТО иллюзорны, так как Запад в тайне ненавидит Зеленского и не уважает его, заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер."Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда", — заявил он.По мнению бывшего разведчика, Зеленский не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии насчет членства в альянсе, но и даже не понимает истинного отношения западных стран к нему."Зеленский, они тебя ненавидят. Как это понять? Они позволяют тебе вести собственный народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют", — отметил он.Так Риттер отреагировал на вопрос о гарантиях безопасности, которые потребовал Зеленский до полноценного вступления в НАТО.В конце сентября 2022 года Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отметил, что в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230603/lyuksemburg-1875899375.html

https://ria.ru/20230603/zelenskiy-1876013333.html

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киев

россия

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, скотт риттер, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы сша, сша