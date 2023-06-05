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В США объяснили, почему НАТО ненавидит Зеленского - РИА Новости, 05.06.2023
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03:43 05.06.2023 (обновлено: 07:11 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/nato-1876142565.html
В США объяснили, почему НАТО ненавидит Зеленского
В США объяснили, почему НАТО ненавидит Зеленского - РИА Новости, 05.06.2023
В США объяснили, почему НАТО ненавидит Зеленского
Надежды Владимира Зеленского на то, что Украину примут в НАТО иллюзорны, так как Запад в тайне ненавидит Зеленского и не уважает его, заявил в эфире U.S. Tour... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T03:43
2023-06-05T07:11
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
скотт риттер
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Надежды Владимира Зеленского на то, что Украину примут в НАТО иллюзорны, так как Запад в тайне ненавидит Зеленского и не уважает его, заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер."Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда", — заявил он.По мнению бывшего разведчика, Зеленский не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии насчет членства в альянсе, но и даже не понимает истинного отношения западных стран к нему.&quot;Зеленский, они тебя ненавидят. Как это понять? Они позволяют тебе вести собственный народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют&quot;, — отметил он.Так Риттер отреагировал на вопрос о гарантиях безопасности, которые потребовал Зеленский до полноценного вступления в НАТО.В конце сентября 2022 года Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отметил, что в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230603/lyuksemburg-1875899375.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, скотт риттер, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы сша, сша
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы США, США
В США объяснили, почему НАТО ненавидит Зеленского

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил о скрытой ненависти к Зеленскому в НАТО

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Надежды Владимира Зеленского на то, что Украину примут в НАТО иллюзорны, так как Запад в тайне ненавидит Зеленского и не уважает его, заявил в эфире U.S. Tour of Duty бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
"Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда", — заявил он.
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По мнению бывшего разведчика, Зеленский не только живет в вымышленном мире и питает иллюзии насчет членства в альянсе, но и даже не понимает истинного отношения западных стран к нему.
«

"Зеленский, они тебя ненавидят. Как это понять? Они позволяют тебе вести собственный народ на убой. Ты им не нравишься. Они тебя не уважают. Они тебя используют", — отметил он.

Так Риттер отреагировал на вопрос о гарантиях безопасности, которые потребовал Зеленский до полноценного вступления в НАТО.
В конце сентября 2022 года Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отметил, что в альянсе считают реальным вступление Украины, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы СШАСША
 
 
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