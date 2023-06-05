https://ria.ru/20230605/mirzieev-1876165866.html

Мирзиеева зарегистрировали кандидатом на выборах президента Узбекистана

Мирзиеева зарегистрировали кандидатом на выборах президента Узбекистана - РИА Новости, 05.06.2023

Мирзиеева зарегистрировали кандидатом на выборах президента Узбекистана

ЦИК Узбекистана в понедельник зарегистрировал всех четверых кандидатов на досрочных выборах президента страны в июле, выдвинутых политическими партиями, в том... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T09:48

2023-06-05T09:48

2023-06-05T09:48

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 5 июн – РИА Новости. ЦИК Узбекистана в понедельник зарегистрировал всех четверых кандидатов на досрочных выборах президента страны в июле, выдвинутых политическими партиями, в том числе действующего главу государства Шавката Мирзиеева. Досрочные выборы главы государства назначены на 9 июля. Избирательная кампания стартовала 10 мая. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. В ходе онлайн-трансляции заседания экспертная группа выдала заключение о соответствии представленных документов, члены Центрзибиркома зарегистрировали Шавката Мирзиеева, а также еще трех кандидатов на досрочные выборы президента страны. ЦИК зарегистрировала кандидатов от всех четырех партий, представивших документы – социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Экологической партии и Народно-демократической партии (НДПУ). На прошлой неделе УзЛиДеП представила в ЦИК документы для регистрации своего кандидата, утвержденного на съезде партии - Мирзиеева, "Адолат" - первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, Экопартия и НДПУ своих лидеров – Абдушукура Хамзаева и Улугбека Иноятова. Согласно избирательному законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее, чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании. В соответствии с избирательным кодексом, для регистрации кандидата на выборах необходимо было собрать не менее 1% (196,6 тысячи человек) от общего числа избирателей. В списке необходимых документов также заявление кандидата о согласии баллотироваться, протоколы решений пленума и съезда партий. Ранее ЦИК сообщал, что все пять зарегистрированных в Узбекистане партий допущены к участию в досрочных президентских выборах. Национально-демократическая "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) на съезде партии приняла решение поддержать УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиеева. "Миллий тикланиш" не подала в ЦИК документы на регистрацию своего кандидата.

https://ria.ru/20230510/uzbekistan-1870699893.html

https://ria.ru/20230321/uzbekistan-1859531111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев