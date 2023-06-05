https://ria.ru/20230605/mirzieev-1876165866.html
Мирзиеева зарегистрировали кандидатом на выборах президента Узбекистана
Мирзиеева зарегистрировали кандидатом на выборах президента Узбекистана - РИА Новости, 05.06.2023
Мирзиеева зарегистрировали кандидатом на выборах президента Узбекистана
ЦИК Узбекистана в понедельник зарегистрировал всех четверых кандидатов на досрочных выборах президента страны в июле, выдвинутых политическими партиями, в том... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T09:48
2023-06-05T09:48
2023-06-05T09:48
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 5 июн – РИА Новости. ЦИК Узбекистана в понедельник зарегистрировал всех четверых кандидатов на досрочных выборах президента страны в июле, выдвинутых политическими партиями, в том числе действующего главу государства Шавката Мирзиеева. Досрочные выборы главы государства назначены на 9 июля. Избирательная кампания стартовала 10 мая. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. В ходе онлайн-трансляции заседания экспертная группа выдала заключение о соответствии представленных документов, члены Центрзибиркома зарегистрировали Шавката Мирзиеева, а также еще трех кандидатов на досрочные выборы президента страны. ЦИК зарегистрировала кандидатов от всех четырех партий, представивших документы – социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Экологической партии и Народно-демократической партии (НДПУ). На прошлой неделе УзЛиДеП представила в ЦИК документы для регистрации своего кандидата, утвержденного на съезде партии - Мирзиеева, "Адолат" - первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, Экопартия и НДПУ своих лидеров – Абдушукура Хамзаева и Улугбека Иноятова. Согласно избирательному законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее, чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании. В соответствии с избирательным кодексом, для регистрации кандидата на выборах необходимо было собрать не менее 1% (196,6 тысячи человек) от общего числа избирателей. В списке необходимых документов также заявление кандидата о согласии баллотироваться, протоколы решений пленума и съезда партий. Ранее ЦИК сообщал, что все пять зарегистрированных в Узбекистане партий допущены к участию в досрочных президентских выборах. Национально-демократическая "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) на съезде партии приняла решение поддержать УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиеева. "Миллий тикланиш" не подала в ЦИК документы на регистрацию своего кандидата.
https://ria.ru/20230510/uzbekistan-1870699893.html
https://ria.ru/20230321/uzbekistan-1859531111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
Мирзиеева зарегистрировали кандидатом на выборах президента Узбекистана
Шавката Мирзиеева зарегистрировали кандидатом на досрочных выборах президента Узбекистана
ТАШКЕНТ, 5 июн – РИА Новости.
ЦИК Узбекистана в понедельник зарегистрировал
всех четверых кандидатов на досрочных выборах президента страны в июле, выдвинутых политическими партиями, в том числе действующего главу государства Шавката Мирзиеева.
Досрочные выборы главы государства назначены на 9 июля. Избирательная кампания стартовала 10 мая. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
В ходе онлайн-трансляции заседания экспертная группа выдала заключение о соответствии представленных документов, члены Центрзибиркома зарегистрировали Шавката Мирзиеева, а также еще трех кандидатов на досрочные выборы президента страны.
ЦИК зарегистрировала кандидатов от всех четырех партий, представивших документы – социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Экологической партии и Народно-демократической партии (НДПУ).
Узбекистан перейдет на смешанную избирательную систему
На прошлой неделе УзЛиДеП представила в ЦИК документы для регистрации своего кандидата, утвержденного на съезде партии - Мирзиеева, "Адолат" - первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, Экопартия и НДПУ своих лидеров – Абдушукура Хамзаева и Улугбека Иноятова.
Согласно избирательному законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее, чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании. В соответствии с избирательным кодексом, для регистрации кандидата на выборах необходимо было собрать не менее 1% (196,6 тысячи человек) от общего числа избирателей. В списке необходимых документов также заявление кандидата о согласии баллотироваться, протоколы решений пленума и съезда партий.
Ранее ЦИК сообщал, что все пять зарегистрированных в Узбекистане партий допущены к участию в досрочных президентских выборах. Национально-демократическая "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) на съезде партии приняла решение поддержать УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиеева. "Миллий тикланиш" не подала в ЦИК документы на регистрацию своего кандидата.
Узбекистан и Россия всегда будут вместе, заявил Мирзиеев