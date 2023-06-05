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Лавров обвинил Запад в попытках открыть новые фронты против России - РИА Новости, 05.06.2023
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23:31 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/lavrov-1876334186.html
Лавров обвинил Запад в попытках открыть новые фронты против России
Лавров обвинил Запад в попытках открыть новые фронты против России - РИА Новости, 05.06.2023
Лавров обвинил Запад в попытках открыть новые фронты против России
Запад постоянно ищет дополнительные направления, где можно открыть против России второй и третий фронты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T23:31
2023-06-05T23:31
сергей лавров
россия
закавказье
в мире
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Запад постоянно ищет дополнительные направления, где можно открыть против России второй и третий фронты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать РФ, открывать второй и третий фронты. Уже открыто многими политологами и некоторыми политиками заявляется цель расчленения РФ", - сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане. Он отметил, что одним из таких фронтов наряду с Закавказьем негласно объявлена Центральная Азия.
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сергей лавров, россия, закавказье, в мире
Сергей Лавров, Россия, Закавказье, В мире
Лавров обвинил Запад в попытках открыть новые фронты против России

Лавров обвинил Запад в попытках открыть второй и третий фронты против России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Запад постоянно ищет дополнительные направления, где можно открыть против России второй и третий фронты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Запад постоянно ищет дополнительные направления, с которых можно раздражать РФ, открывать второй и третий фронты. Уже открыто многими политологами и некоторыми политиками заявляется цель расчленения РФ", - сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.
Он отметил, что одним из таких фронтов наряду с Закавказьем негласно объявлена Центральная Азия.
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