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Цивилев поручил открыть в КемГМУ кафедру для подготовки онкологов - РИА Новости, 05.06.2023
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11:05 05.06.2023 (обновлено: 13:50 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/kuzbass-1876178902.html
Цивилев поручил открыть в КемГМУ кафедру для подготовки онкологов
Цивилев поручил открыть в КемГМУ кафедру для подготовки онкологов - РИА Новости, 05.06.2023
Цивилев поручил открыть в КемГМУ кафедру для подготовки онкологов
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил открыть в Кемеровском медицинском университете кафедру подготовки врачей-онкологов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T11:05
2023-06-05T13:50
общество
новокузнецк
кемерово
анжеро-судженск
вадим захаров
сергей цивилев
российская академия наук
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил открыть в Кемеровском медицинском университете кафедру подготовки врачей-онкологов, сообщает пресс-служба правительства региона. В правительстве Кузбасса обсудили перспективы и направления развития онкологической службы региона. В совещании принял участие профессор, академик РАН, главный онколог Сибирского федерального округа Евгений Чойнзонов. "Губернатор Сергей Цивилев поручил министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову в кратчайшие сроки проработать вопрос открытия на базе Кемеровского государственного медицинского университета кафедры по подготовке врачей-онкологов. Новое подразделение должно начать работу в следующем учебном году", – говорится в сообщении. "Онкологическая помощь должна быть максимально доступной для кузбассовцев, независимо от того, в какой части региона человек живет. Особое внимание в последние годы уделяется ранней диагностике рака, для этого приобретаем передвижные комплексы, которые выезжают в отдаленные территории. Теперь нужно усилить лечебную составляющую, чтобы повысить качество жизни людей с онкозаболеваниями, снизить смертность. Для этого региону нужны профессиональные специалисты, и мы будем их готовить", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Также на совещании обсуждали усиление онкологической службы в муниципалитетах. На сегодняшний день в регионе работают 7 Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП): два в Кемерове, по одному в Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Юрге, Ленинске-Кузнецком. Там жители региона могут пройти дополнительную диагностику и получить курс лекарственной терапии - это максимально приближает специализированную помощь к онкопациентам. По словам главного врача Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М.С. Раппопорта Вадима Захарова, в этом году в регионе будут открыты еще 4 ЦАОП: два в Новокузнецке, по одному – в Междуреченске и Мариинске. "Ситуация в Кузбассе меняется в лучшую сторону, пациентам оказывается высокотехнологичная помощь, жители региона стали реже выезжать за пределы региона за медпомощью, лечатся в Кузбассе, это серьезный и благоприятный показатель. Диспансер пополняется квалифицированными специалистами. Только за последнее время сюда приехали работать 8 специалистов высокого уровня из других регионов. И то, что губернатором принято решение открыть кафедру онкологии в регионе, позволит решить проблему с профильными кадрами, как для диспансера, так и для районных больниц и ЦАОП", – отметил главный онколог СФО Евгений Чойнзонов.
https://ria.ru/20230531/tsentr-1875729016.html
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новокузнецк
кемерово
анжеро-судженск
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общество, новокузнецк, кемерово, анжеро-судженск, вадим захаров, сергей цивилев, российская академия наук, кемеровская область
Общество, Новокузнецк, Кемерово, Анжеро-Судженск, Вадим Захаров, Сергей Цивилев, Российская академия наук, Кемеровская область
Цивилев поручил открыть в КемГМУ кафедру для подготовки онкологов

Глава Кузбасса Цивилев поручил открыть в КемГМУ кафедру подготовки врачей-онкологов

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаЦивилев поручил открыть в КемГМУ кафедру для подготовки онкологов
Цивилев поручил открыть в КемГМУ кафедру для подготовки онкологов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
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КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил открыть в Кемеровском медицинском университете кафедру подготовки врачей-онкологов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В правительстве Кузбасса обсудили перспективы и направления развития онкологической службы региона. В совещании принял участие профессор, академик РАН, главный онколог Сибирского федерального округа Евгений Чойнзонов.
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"Губернатор Сергей Цивилев поручил министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову в кратчайшие сроки проработать вопрос открытия на базе Кемеровского государственного медицинского университета кафедры по подготовке врачей-онкологов. Новое подразделение должно начать работу в следующем учебном году", – говорится в сообщении.
«
"Онкологическая помощь должна быть максимально доступной для кузбассовцев, независимо от того, в какой части региона человек живет. Особое внимание в последние годы уделяется ранней диагностике рака, для этого приобретаем передвижные комплексы, которые выезжают в отдаленные территории. Теперь нужно усилить лечебную составляющую, чтобы повысить качество жизни людей с онкозаболеваниями, снизить смертность. Для этого региону нужны профессиональные специалисты, и мы будем их готовить", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Также на совещании обсуждали усиление онкологической службы в муниципалитетах. На сегодняшний день в регионе работают 7 Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП): два в Кемерове, по одному в Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Юрге, Ленинске-Кузнецком. Там жители региона могут пройти дополнительную диагностику и получить курс лекарственной терапии - это максимально приближает специализированную помощь к онкопациентам. По словам главного врача Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М.С. Раппопорта Вадима Захарова, в этом году в регионе будут открыты еще 4 ЦАОП: два в Новокузнецке, по одному – в Междуреченске и Мариинске.
"Ситуация в Кузбассе меняется в лучшую сторону, пациентам оказывается высокотехнологичная помощь, жители региона стали реже выезжать за пределы региона за медпомощью, лечатся в Кузбассе, это серьезный и благоприятный показатель. Диспансер пополняется квалифицированными специалистами. Только за последнее время сюда приехали работать 8 специалистов высокого уровня из других регионов. И то, что губернатором принято решение открыть кафедру онкологии в регионе, позволит решить проблему с профильными кадрами, как для диспансера, так и для районных больниц и ЦАОП", – отметил главный онколог СФО Евгений Чойнзонов.
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ОбществоНовокузнецкКемеровоАнжеро-СудженскВадим ЗахаровСергей ЦивилевРоссийская академия наукКемеровская область
 
 
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