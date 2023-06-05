https://ria.ru/20230605/kino-1876235686.html
Бондарчук подтвердил участие в экранизации книги Лукьяненко
Бондарчук подтвердил участие в экранизации книги Лукьяненко - РИА Новости, 05.06.2023
Бондарчук подтвердил участие в экранизации книги Лукьяненко
Федор Бондарчук предварительно подтвердил участие в экранизации книги Сергея Лукьяненко "Рыцари Сорока Островов", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T18:46
2023-06-05T18:46
2023-06-05T18:46
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Федор Бондарчук предварительно подтвердил участие в экранизации книги Сергея Лукьяненко "Рыцари Сорока Островов", сообщает пресс-служба проекта. По роману снимут сериал. Лукьяненко напишет к нему сценарий и выступит креативным продюсером. Режиссером назначили Андрея Мармонтова ("Анна-детективъ", "Бессонница", "Безсоновъ", "Восьмидесятые").Книгу "Рыцари Сорока Островов" выпустили в 1992 году. В 2010-м ее перевод на немецкий получил одну из крупнейших наград Германии в области фантастики Deutscher Phantastik Preis. Произведении рассказывается о земных подростках, которые оказались в другой реальности. Премьеру сериала "Рыцари Сорока Островов" запланировали на осень 2025 года. Ранее сообщалось о том, что новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате в июле.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, книги, кино и сериалы, что посмотреть , сергей лукьяненко, федор бондарчук
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Книги, Кино и сериалы, что посмотреть , Сергей Лукьяненко, Федор Бондарчук
Бондарчук подтвердил участие в экранизации книги Лукьяненко
Бондарчук подтвердил участие в экранизации книги Лукьяненко "Рыцари Сорока Островов"
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Федор Бондарчук предварительно подтвердил участие в экранизации книги Сергея Лукьяненко "Рыцари Сорока Островов", сообщает пресс-служба проекта.
По роману снимут сериал. Лукьяненко напишет к нему сценарий и выступит креативным продюсером.
Режиссером назначили Андрея Мармонтова ("Анна-детективъ", "Бессонница", "Безсоновъ", "Восьмидесятые").
Книгу "Рыцари Сорока Островов" выпустили в 1992 году. В 2010-м ее перевод на немецкий получил одну из крупнейших наград Германии в области фантастики Deutscher Phantastik Preis. Произведении рассказывается о земных подростках, которые оказались в другой реальности.
Премьеру сериала "Рыцари Сорока Островов" запланировали на осень 2025 года.
Ранее сообщалось
о том, что новый фильм с Беном Аффлеком выйдет в российском прокате в июле.
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