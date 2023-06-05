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"Вкусно — и точка" создаст хаб по производству пищевого оборудования

"Вкусно — и точка" создаст хаб по производству пищевого оборудования - РИА Новости, 05.06.2023

"Вкусно — и точка" создаст хаб по производству пищевого оборудования

Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" создаст в России хаб по производству высокотехнологичного пищевого оборудования, планируется, что в 2023 году оно уже... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:32

2023-06-05T10:32

2023-06-05T11:23

экономика

россия

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" создаст в России хаб по производству высокотехнологичного пищевого оборудования, планируется, что в 2023 году оно уже появится в предприятиях сети, заявил в интервью РИА Новости гендиректор сети Олег Пароев."Если вы зайдете на кухню нашего предприятия, то очень сильно удивитесь: это не стандартная кухня, а скорее высокотехнологичное производство. Там везде стоят мониторы, автоматические грили, которые сами жарят мясо в течение необходимого количества времени и под нужной температурой, сами обеспечивают правильный нагрев, давление, нажим. Все это, естественно, импортировалось. В России такого рода оборудование не производилось", - рассказал Пароев."Наша задача - поэтапно создать технологический производственный хаб на территории России, который сможет производить, сначала, может быть, менее сложные, а потом все более сложные виды такого высокотехнологического оборудования не только под нас, но и для всех желающих на рынке. И мы к этой задаче подошли очень ответственно. У нас есть уже наработки, и мы думаем, что уже в этом году в наших предприятиях появится оборудование, созданное в России", - добавил он.В начале марта гендиректор сообщал, что компания также тестирует грили, которые производятся в Турции. "Они как промежуточное решение показали очень хорошие результаты, это один из путей по диверсификации поставок", - сообщил Пароев.Читайте полный текст интервью >>>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)