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"Вкусно — и точка" создаст хаб по производству пищевого оборудования - РИА Новости, 05.06.2023
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10:32 05.06.2023 (обновлено: 11:23 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/khab-1876171948.html
"Вкусно — и точка" создаст хаб по производству пищевого оборудования
"Вкусно — и точка" создаст хаб по производству пищевого оборудования - РИА Новости, 05.06.2023
"Вкусно — и точка" создаст хаб по производству пищевого оборудования
Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" создаст в России хаб по производству высокотехнологичного пищевого оборудования, планируется, что в 2023 году оно уже... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:32
2023-06-05T11:23
экономика
россия
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" создаст в России хаб по производству высокотехнологичного пищевого оборудования, планируется, что в 2023 году оно уже появится в предприятиях сети, заявил в интервью РИА Новости гендиректор сети Олег Пароев."Если вы зайдете на кухню нашего предприятия, то очень сильно удивитесь: это не стандартная кухня, а скорее высокотехнологичное производство. Там везде стоят мониторы, автоматические грили, которые сами жарят мясо в течение необходимого количества времени и под нужной температурой, сами обеспечивают правильный нагрев, давление, нажим. Все это, естественно, импортировалось. В России такого рода оборудование не производилось", - рассказал Пароев."Наша задача - поэтапно создать технологический производственный хаб на территории России, который сможет производить, сначала, может быть, менее сложные, а потом все более сложные виды такого высокотехнологического оборудования не только под нас, но и для всех желающих на рынке. И мы к этой задаче подошли очень ответственно. У нас есть уже наработки, и мы думаем, что уже в этом году в наших предприятиях появится оборудование, созданное в России", - добавил он.В начале марта гендиректор сообщал, что компания также тестирует грили, которые производятся в Турции. "Они как промежуточное решение показали очень хорошие результаты, это один из путей по диверсификации поставок", - сообщил Пароев.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
Экономика, Россия, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
"Вкусно — и точка" создаст хаб по производству пищевого оборудования

"Вкусно — и точка" создаст в России хаб по производству пищевого оборудования

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина у ресторана "Вкусно - и точка" на Пушкинской площади в Москве
Мужчина у ресторана Вкусно - и точка на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина у ресторана "Вкусно - и точка" на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" создаст в России хаб по производству высокотехнологичного пищевого оборудования, планируется, что в 2023 году оно уже появится в предприятиях сети, заявил в интервью РИА Новости гендиректор сети Олег Пароев.
"Если вы зайдете на кухню нашего предприятия, то очень сильно удивитесь: это не стандартная кухня, а скорее высокотехнологичное производство. Там везде стоят мониторы, автоматические грили, которые сами жарят мясо в течение необходимого количества времени и под нужной температурой, сами обеспечивают правильный нагрев, давление, нажим. Все это, естественно, импортировалось. В России такого рода оборудование не производилось", - рассказал Пароев.
"Наша задача - поэтапно создать технологический производственный хаб на территории России, который сможет производить, сначала, может быть, менее сложные, а потом все более сложные виды такого высокотехнологического оборудования не только под нас, но и для всех желающих на рынке. И мы к этой задаче подошли очень ответственно. У нас есть уже наработки, и мы думаем, что уже в этом году в наших предприятиях появится оборудование, созданное в России", - добавил он.
В начале марта гендиректор сообщал, что компания также тестирует грили, которые производятся в Турции. "Они как промежуточное решение показали очень хорошие результаты, это один из путей по диверсификации поставок", - сообщил Пароев.
Читайте полный текст интервью >>>
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