https://ria.ru/20230605/kampus-1876193204.html
Губернатор Приамурья одобрил концепцию застройки межвузовского кампуса
Губернатор Приамурья одобрил концепцию застройки межвузовского кампуса - РИА Новости, 05.06.2023
Губернатор Приамурья одобрил концепцию застройки межвузовского кампуса
Губернатор Приамурья Василий Орлов одобрил представленный Центром развития территорий (ЦРТ) проект будущего международного университетского кампуса, сообщает... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:01
2023-06-05T12:01
2023-06-05T12:01
амурская область
василий орлов (губернатор)
российская академия наук
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов одобрил представленный Центром развития территорий (ЦРТ) проект будущего международного университетского кампуса, сообщает правительство Амурской области. По поручению главы области ЦРТ разработал предложения по планировке земельного участка международного университетского кампуса на территории Амурского госуниверситета. Согласно предварительной концепции, наряду с уже существующими зданиями и инфраструктурой здесь планируют построить здания для ДВО РАН и будущего кампуса. Общая их площадь примерно составит 54,7 тысячи квадратных метров. "План-схема будущего кампуса вполне приемлемая, в целом все нормально. Поручаю ЦРТ еще раз актуализировать данные, учесть все нюансы и на следующей неделе представить окончательный вариант, согласованный со всеми заинтересованными сторонами. Дальше будем готовиться к включению его в мастер-план Благовещенска", - сказал Орлов. Для развития ДВО РАН планируют возвести инженерно-лабораторный корпус, административное здание, корпус модуля первичной обработки, лабораторию с залом экспозиции, гаражные боксы и парковку. Кроме того, в планах – строительство культурно-образовательного центра с общественными пространствами, лекционными, производственными и технологическими блоками и различными студиями; дополнительного учебно-лабораторного корпуса и двух общежитий. В жилых корпусах комнаты будут предоставляться аспирантам, молодым ученым и иностранным студентам. Второй очередью строительства предусмотрено создание многофункционального центра и дополнительных объектов благоустройства.
https://ria.ru/20230603/pereobuchenie-1876010733.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор), российская академия наук
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Российская академия наук, Амурская область
Губернатор Приамурья одобрил концепцию застройки межвузовского кампуса
Глава Приамурья Орлов одобрил концепцию застройки международного университетского кампуса
БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов одобрил представленный Центром развития территорий (ЦРТ) проект будущего международного университетского кампуса, сообщает правительство Амурской области.
По поручению главы области ЦРТ разработал предложения по планировке земельного участка международного университетского кампуса на территории Амурского госуниверситета. Согласно предварительной концепции, наряду с уже существующими зданиями и инфраструктурой здесь планируют построить здания для ДВО РАН
и будущего кампуса. Общая их площадь примерно составит 54,7 тысячи квадратных метров.
«
"План-схема будущего кампуса вполне приемлемая, в целом все нормально. Поручаю ЦРТ еще раз актуализировать данные, учесть все нюансы и на следующей неделе представить окончательный вариант, согласованный со всеми заинтересованными сторонами. Дальше будем готовиться к включению его в мастер-план Благовещенска", - сказал Орлов.
Для развития ДВО РАН планируют возвести инженерно-лабораторный корпус, административное здание, корпус модуля первичной обработки, лабораторию с залом экспозиции, гаражные боксы и парковку.
Кроме того, в планах – строительство культурно-образовательного центра с общественными пространствами, лекционными, производственными и технологическими блоками и различными студиями; дополнительного учебно-лабораторного корпуса и двух общежитий. В жилых корпусах комнаты будут предоставляться аспирантам, молодым ученым и иностранным студентам. Второй очередью строительства предусмотрено создание многофункционального центра и дополнительных объектов благоустройства.
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