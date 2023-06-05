https://ria.ru/20230605/kampus-1876193204.html

Губернатор Приамурья одобрил концепцию застройки межвузовского кампуса

Губернатор Приамурья одобрил концепцию застройки межвузовского кампуса - РИА Новости, 05.06.2023

Губернатор Приамурья одобрил концепцию застройки межвузовского кампуса

Губернатор Приамурья Василий Орлов одобрил представленный Центром развития территорий (ЦРТ) проект будущего международного университетского кампуса, сообщает... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T12:01

2023-06-05T12:01

2023-06-05T12:01

амурская область

василий орлов (губернатор)

российская академия наук

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов одобрил представленный Центром развития территорий (ЦРТ) проект будущего международного университетского кампуса, сообщает правительство Амурской области. По поручению главы области ЦРТ разработал предложения по планировке земельного участка международного университетского кампуса на территории Амурского госуниверситета. Согласно предварительной концепции, наряду с уже существующими зданиями и инфраструктурой здесь планируют построить здания для ДВО РАН и будущего кампуса. Общая их площадь примерно составит 54,7 тысячи квадратных метров. "План-схема будущего кампуса вполне приемлемая, в целом все нормально. Поручаю ЦРТ еще раз актуализировать данные, учесть все нюансы и на следующей неделе представить окончательный вариант, согласованный со всеми заинтересованными сторонами. Дальше будем готовиться к включению его в мастер-план Благовещенска", - сказал Орлов. Для развития ДВО РАН планируют возвести инженерно-лабораторный корпус, административное здание, корпус модуля первичной обработки, лабораторию с залом экспозиции, гаражные боксы и парковку. Кроме того, в планах – строительство культурно-образовательного центра с общественными пространствами, лекционными, производственными и технологическими блоками и различными студиями; дополнительного учебно-лабораторного корпуса и двух общежитий. В жилых корпусах комнаты будут предоставляться аспирантам, молодым ученым и иностранным студентам. Второй очередью строительства предусмотрено создание многофункционального центра и дополнительных объектов благоустройства.

https://ria.ru/20230603/pereobuchenie-1876010733.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

амурская область, василий орлов (губернатор), российская академия наук