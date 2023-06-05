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Участники "Иванушки International" представили новую песню - РИА Новости, 05.06.2023
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Шоубиз
 
19:23 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/ivanushki-1876237705.html
Участники "Иванушки International" представили новую песню
Участники "Иванушки International" представили новую песню - РИА Новости, 05.06.2023
Участники "Иванушки International" представили новую песню
Участники "Иванушки International" впервые за долгое время представили новую песню под названием "Золото волос". Релиз состоялся на странице коллектива... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T19:23
2023-06-05T19:23
шоубиз
иванушки international
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Участники "Иванушки International" впервые за долгое время представили новую песню под названием "Золото волос". Релиз состоялся на странице коллектива "ВКонтакте". В композиции речь идет о давно потерянной любви. Автором песни выступили Яна Синцова, Артем Лапенков и Дмитрий Молодцов. В комментариях слушатели положительно оценили новую работу одной из самых популярных поп-групп 90-х. &quot;Классно и весело!&quot;, &quot;Получилось здорово!&quot;, &quot;Песня суперская!&quot;, &quot;Лучшие!&quot; – написали пользователи. "Золото волос" стало первым релизом "Иванушек International" в этом году. Последняя песня "Две звезды" была выпущена в прошлом году.
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иванушки international, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Иванушки International, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Участники "Иванушки International" представили новую песню

"Иванушки International" выпустили новую песню "Золото волос"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Андрей Григорьев-Апполонов
Андрей Григорьев-Апполонов - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Участники "Иванушки International" впервые за долгое время представили новую песню под названием "Золото волос". Релиз состоялся на странице коллектива "ВКонтакте".
В композиции речь идет о давно потерянной любви.
Автором песни выступили Яна Синцова, Артем Лапенков и Дмитрий Молодцов.
В комментариях слушатели положительно оценили новую работу одной из самых популярных поп-групп 90-х.
«

"Классно и весело!", "Получилось здорово!", "Песня суперская!", "Лучшие!" – написали пользователи.

"Золото волос" стало первым релизом "Иванушек International" в этом году. Последняя песня "Две звезды" была выпущена в прошлом году.
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ШоубизИванушки InternationalЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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