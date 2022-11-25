https://ria.ru/20221125/ivanushki-1834274980.html
"Иванушки International" выпустили новую песню впервые за долгое время
"Иванушки International" выпустили новую песню впервые за долгое время - РИА Новости, 25.11.2022
"Иванушки International" выпустили новую песню впервые за долгое время
Группа "Иванушки International" выпустила сольную песню "Две звезды" впервые за долгое время. Участники коллектива выложили трек на своем YouTube-канале. РИА Новости, 25.11.2022
2022-11-25T17:04
2022-11-25T17:04
2022-11-25T17:04
шоубиз
иванушки international
музыка
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Группа "Иванушки International" выпустила сольную песню "Две звезды" впервые за долгое время. Участники коллектива выложили трек на своем YouTube-канале. Пользователи Сети восхитились новой композицией музыкантов. "Иванушки International" впервые исполнили песню на шоу "Битва Поколений" 18 сентября. В тот момент она называлась "Маша". Однако для студийной записи артисты сменили название и убрали имя из текста. Причину изменений музыканты не объяснили. Последняя сольная композиция "Только для рыжих" вышла в 2018 году. В 2022-м артисты выпустили совместный трек "Тучи круче" с Хабибом. Ранее солист коллектива Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал РИА Новости, что название группе придумал поэт Герман Витке. Он увидел артистов и назвал их "Иванушками".
https://ria.ru/20221125/zivert-1834139106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иванушки international, музыка
Шоубиз, Иванушки International, Музыка
"Иванушки International" выпустили новую песню впервые за долгое время
"Иванушки International" выпустили новую песню "Две звезды" впервые за долгое время
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Группа "Иванушки International" выпустила сольную песню "Две звезды" впервые за долгое время. Участники коллектива выложили трек на своем YouTube-канале.
Пользователи Сети восхитились новой композицией музыкантов.
"Музыка невероятная!", "Стилистика давних "Иванушек" и современный ритм! Браво!", "Такая милота! Сразу повеяло весной и легкостью!", "Больше новых песен!" – написали поклонники музыкантов.
"Иванушки International" впервые исполнили песню на шоу "Битва Поколений" 18 сентября. В тот момент она называлась "Маша". Однако для студийной записи артисты сменили название и убрали имя из текста. Причину изменений музыканты не объяснили.
Последняя сольная композиция "Только для рыжих" вышла в 2018 году. В 2022-м артисты выпустили совместный трек "Тучи круче" с Хабибом.
Ранее солист коллектива Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал
РИА Новости, что название группе придумал поэт Герман Витке. Он увидел артистов и назвал их "Иванушками".