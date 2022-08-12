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Григорьев-Аполлонов поблагодарил Витке за название группы "Иванушки" - РИА Новости, 12.08.2022
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Шоубиз
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Григорьев-Аполлонов поблагодарил Витке за название группы "Иванушки"
Григорьев-Аполлонов поблагодарил Витке за название группы "Иванушки" - РИА Новости, 12.08.2022
Григорьев-Аполлонов поблагодарил Витке за название группы "Иванушки"
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал РИА Новости, что название коллективу придумал поэт Герман Витке. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:01
2022-08-12T15:01
шоубиз
знаменитости
герман витке
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал РИА Новости, что название коллективу придумал поэт Герман Витке.Ранее певица Ирина Дюкова сообщила в соцсети "ВКонтакте", что Витке скончался на 54-м году жизни.Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве, начал работать в шоу-бизнесе в 1989 году. Спустя два года познакомился с певцом Богданом Титомиром и написал для него тексты песен "Делай как я", "Секс-машина", "Кайф" и другие. За свою жизнь Витке стал автором множества хитов, которые исполняли Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Марина Хлебникова и другие звезды отечественной эстрады.
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знаменитости, герман витке, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Герман Витке, Шоу-бизнес
15:01 12.08.2022
 
Григорьев-Аполлонов поблагодарил Витке за название группы "Иванушки"

Певец Андрей Григорьев-Аполлонов поблагодарил Германа Витке за название группы "Иванушки"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАндрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма "Майкл Джексон: Вот и всё"
Андрей Григорьев-Аполлонов. Премьера фильма Майкл Джексон: Вот и всё - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал РИА Новости, что название коллективу придумал поэт Герман Витке.
"Первые полгода, когда образовался наш коллектив, мы выступали под разными названиями, не могли придумать главное имя, название для группы. Герман пришел на один из этих концертов, в тот вечер, кажется, мы назывались "Союз Аполлонов", и после, в гримерной, смеясь, сказал что мы натуральные Иванушки! И понеслось! За что ему вечная память и благодарность", – сказал Григорьев-Аполлонов, добавив, что уже после этого музыканты в шутку прибавили к названию слово "International".
Ранее певица Ирина Дюкова сообщила в соцсети "ВКонтакте", что Витке скончался на 54-м году жизни.
Витке родился 7 сентября 1968 года в Москве, начал работать в шоу-бизнесе в 1989 году. Спустя два года познакомился с певцом Богданом Титомиром и написал для него тексты песен "Делай как я", "Секс-машина", "Кайф" и другие. За свою жизнь Витке стал автором множества хитов, которые исполняли Лайма Вайкуле, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Марина Хлебникова и другие звезды отечественной эстрады.
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