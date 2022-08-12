Григорьев-Аполлонов поблагодарил Витке за название группы "Иванушки"

"Первые полгода, когда образовался наш коллектив, мы выступали под разными названиями, не могли придумать главное имя, название для группы. Герман пришел на один из этих концертов, в тот вечер, кажется, мы назывались "Союз Аполлонов", и после, в гримерной, смеясь, сказал что мы натуральные Иванушки! И понеслось! За что ему вечная память и благодарность", – сказал Григорьев-Аполлонов, добавив, что уже после этого музыканты в шутку прибавили к названию слово "International".