https://ria.ru/20230605/himars-1876249987.html
Огонь по Кременной могли вести из РСЗО HIMARS, считает Марочко
Огонь по Кременной могли вести из РСЗО HIMARS, считает Марочко - РИА Новости, 05.06.2023
Огонь по Кременной могли вести из РСЗО HIMARS, считает Марочко
Огонь по городу Кременная в Луганской Народной Республике велся, предположительно, из РСЗО HIMARS, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T15:26
2023-06-05T15:26
2023-06-05T15:26
специальная военная операция на украине
кременная
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Огонь по городу Кременная в Луганской Народной Республике велся, предположительно, из РСЗО HIMARS, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Ранее в понедельник местный житель сообщил РИА Новости, что жилой многоквартирный дом разрушен в результате обстрела Кременной. "От моего источника поступила информация, что, действительно, сегодня был обстрелян город Кременная. Предположительно, обстрел велся из РСЗО американского производства HIMARS, но информация еще не подтверждена", - сказал Марочко. Он уточнил, что, поскольку представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), приостановило работу, официальную информацию ждут от других компетентных органов.
https://ria.ru/20230605/marinka-1876234186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременная, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Огонь по Кременной могли вести из РСЗО HIMARS, считает Марочко
Эксперт Марочко: ВСУ вели огонь по Кременной в ЛНР, предположительно, из РСЗО HIMARS