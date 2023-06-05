https://ria.ru/20230605/forum-1876173781.html

Путин обратился к гостям Форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока

Путин обратился к гостям Форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока - РИА Новости, 05.06.2023

Путин обратился к гостям Форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Первого форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, отметив труд... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:43

2023-06-05T10:43

2023-06-05T10:43

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Первого форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, отметив труд женщин, которые достойно проявляют себя на общественном и творческом поприще, в здравоохранении, образовании, науке, бизнесе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на Первом форуме женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации... Отмечу, что в нашей стране женщины трудятся в разных сферах деятельности, достойно проявляют себя на общественном и творческом поприще, в здравоохранении, образовании, науке, бизнесе. Они эффективно решают профессиональные проблемы, уделяют огромное внимание реализации гуманитарных, просветительских, благотворительных инициатив. И конечно, особо отмечу участие женщин-военнослужащих в обеспечении безопасности и национальных интересов России", - говорится в телеграмме. Путин добавил, что для серьёзного, обстоятельного разговора о роли женщин в жизни государства и общества, защите их прав и законных интересов, создании условий для личностного роста форум собрал в Санкт-Петербурге делегатов из многих регионов, в том числе представительниц коренных народов Севера и Дальнего Востока. Кроме того, открываются новые возможности для вовлечения женщин, женских организаций в решение ключевых общенациональных задач, в том числе на Севере, Дальнем Востоке и в Сибири. Российский лидер подчеркнул, что государство и впредь будет всемерно содействовать осуществлению масштабных проектов, направленных на социально-экономическое развитие этих регионов, повышение качества жизни людей, сбережение семейных ценностей, самобытных обычаев и культур коренных народов, и в этой важной работе в полной мере будут востребованы знания, опыт, созидательный потенциал женщин. Президент уверен, что форум пройдёт успешно, обретёт традиции, даст старт перспективным идеям и начинаниям. Путин пожелал участникам, организаторам и гостям Первого форума женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации всего наилучшего.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, общество