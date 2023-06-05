https://ria.ru/20230605/flot-1876168137.html
На Балтийском флоте начались оперативные учения
На Балтийском флоте начались оперативные учения - РИА Новости, 05.06.2023
На Балтийском флоте начались оперативные учения
На Балтике начались десятидневные оперативные учения по защите морских коммуникаций, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T10:07
2023-06-05T10:07
2023-06-05T10:37
безопасность
балтийское море
калининградская область
владимир воробьев
балтийский флот вмф россии
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На Балтике начались десятидневные оперативные учения по защите морских коммуникаций, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. "С 5 по 15 июня в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области началось оперативное учение с группировками Балтийского флота под руководством командующего БФ вице-адмирала Владимира Воробьева", — говорится в релизе. На первом этапе корабельные тактические группы вышли из пунктов базирования и развернули группировки в назначенных районах.В маневрах участвуют до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера, суда материально-технического обеспечения.Кроме того, задействованы более 3,5 тысячи военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, до 500 единиц боевой и специальной техники.Участники учений отработают защиту морских коммуникаций и пунктов базирования флота.
https://ria.ru/20230530/ford-1875097484.html
https://ria.ru/20230422/rossiya-1867047216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, балтийское море, калининградская область, владимир воробьев, балтийский флот вмф россии
Безопасность, Балтийское море, Калининградская область, Владимир Воробьев, Балтийский флот ВМФ России
На Балтийском флоте начались оперативные учения
На Балтийском флоте начались оперативные учения, которые продлятся до 15 июня
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На Балтике начались десятидневные оперативные учения по защите морских коммуникаций, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
"С 5 по 15 июня в Балтийском море
и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области
началось оперативное учение с группировками Балтийского флота под руководством командующего БФ вице-адмирала Владимира Воробьева
", — говорится в релизе.
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На первом этапе корабельные тактические группы вышли из пунктов базирования и развернули группировки в назначенных районах.
В маневрах участвуют до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера, суда материально-технического обеспечения.
Кроме того, задействованы более 3,5 тысячи военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, до 500 единиц боевой и специальной техники.
Участники учений отработают защиту морских коммуникаций и пунктов базирования флота.
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