https://ria.ru/20230605/flot-1876168137.html

На Балтийском флоте начались оперативные учения

На Балтийском флоте начались оперативные учения - РИА Новости, 05.06.2023

На Балтийском флоте начались оперативные учения

На Балтике начались десятидневные оперативные учения по защите морских коммуникаций, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:07

2023-06-05T10:07

2023-06-05T10:37

безопасность

балтийское море

калининградская область

владимир воробьев

балтийский флот вмф россии

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На Балтике начались десятидневные оперативные учения по защите морских коммуникаций, сообщили в пресс-службе Балтийского флота. "С 5 по 15 июня в Балтийском море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области началось оперативное учение с группировками Балтийского флота под руководством командующего БФ вице-адмирала Владимира Воробьева", — говорится в релизе. На первом этапе корабельные тактические группы вышли из пунктов базирования и развернули группировки в назначенных районах.В маневрах участвуют до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе сторожевые корабли и корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также малые десантные корабли на воздушной подушке и быстроходные катера, суда материально-технического обеспечения.Кроме того, задействованы более 3,5 тысячи военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, до 500 единиц боевой и специальной техники.Участники учений отработают защиту морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

https://ria.ru/20230530/ford-1875097484.html

https://ria.ru/20230422/rossiya-1867047216.html

балтийское море

калининградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, балтийское море, калининградская область, владимир воробьев, балтийский флот вмф россии