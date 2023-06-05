https://ria.ru/20230605/f-16-1876334910.html

Запад готовится продолжить эскалацию, заявил Лавров

Запад готовится продолжить эскалацию, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2023

Запад готовится продолжить эскалацию, заявил Лавров

Поставки Киеву самолетов F-16 усилят эскалацию, на Западе не понимают, что одна из его модификаций фактически может нести ядерный заряд, заявил министр... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T23:44

2023-06-05T23:44

2023-06-05T23:45

в мире

россия

сша

киев

сергей лавров

f-16

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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Поставки Киеву самолетов F-16 усилят эскалацию, на Западе не понимают, что одна из его модификаций фактически может нести ядерный заряд, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, от США и других западных стран можно ожидать чего угодно. "От этих руководителей США и остальных западных стран (которых Вашингтон полностью подмял под себя) можно ждать чего угодно. Они это уже доказывают, когда вслед за современными дальнобойными орудиями, танками, сейчас всерьез "готовят" F-16. Говорят, две эскадрильи передают, кто говорит восемь. Готовятся к тому, чтобы продолжать эскалацию войны, которая была развязана против нас. Много разговоров о том, откуда эти самолёты будут взлетать. Наши вооруженные силы и Генеральный штаб ВС России всё прекрасно понимают, докладывают Верховному главнокомандующему. Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может "вмещать" ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам", - сказал он в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.

https://ria.ru/20230601/istrebiteli-1875641177.html

россия

сша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, киев, сергей лавров, f-16