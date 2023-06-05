Рейтинг@Mail.ru
Запад готовится продолжить эскалацию, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 05.06.2023 (обновлено: 23:45 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/f-16-1876334910.html
Запад готовится продолжить эскалацию, заявил Лавров
Запад готовится продолжить эскалацию, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2023
Запад готовится продолжить эскалацию, заявил Лавров
Поставки Киеву самолетов F-16 усилят эскалацию, на Западе не понимают, что одна из его модификаций фактически может нести ядерный заряд, заявил министр... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T23:44
2023-06-05T23:45
в мире
россия
сша
киев
сергей лавров
f-16
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Поставки Киеву самолетов F-16 усилят эскалацию, на Западе не понимают, что одна из его модификаций фактически может нести ядерный заряд, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, от США и других западных стран можно ожидать чего угодно. "От этих руководителей США и остальных западных стран (которых Вашингтон полностью подмял под себя) можно ждать чего угодно. Они это уже доказывают, когда вслед за современными дальнобойными орудиями, танками, сейчас всерьез "готовят" F-16. Говорят, две эскадрильи передают, кто говорит восемь. Готовятся к тому, чтобы продолжать эскалацию войны, которая была развязана против нас. Много разговоров о том, откуда эти самолёты будут взлетать. Наши вооруженные силы и Генеральный штаб ВС России всё прекрасно понимают, докладывают Верховному главнокомандующему. Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может "вмещать" ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам", - сказал он в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.
https://ria.ru/20230601/istrebiteli-1875641177.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, сергей лавров, f-16
В мире, Россия, США, Киев, Сергей Лавров, F-16
Запад готовится продолжить эскалацию, заявил Лавров

Лавров: поставки Киеву F-16 усилят эскалацию, одна модификация может нести ядерный заряд

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Поставки Киеву самолетов F-16 усилят эскалацию, на Западе не понимают, что одна из его модификаций фактически может нести ядерный заряд, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, от США и других западных стран можно ожидать чего угодно.
«
"От этих руководителей США и остальных западных стран (которых Вашингтон полностью подмял под себя) можно ждать чего угодно. Они это уже доказывают, когда вслед за современными дальнобойными орудиями, танками, сейчас всерьез "готовят" F-16. Говорят, две эскадрильи передают, кто говорит восемь. Готовятся к тому, чтобы продолжать эскалацию войны, которая была развязана против нас. Много разговоров о том, откуда эти самолёты будут взлетать. Наши вооруженные силы и Генеральный штаб ВС России всё прекрасно понимают, докладывают Верховному главнокомандующему. Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может "вмещать" ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам", - сказал он в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Зеленский заявил, что Украине готовы дать большое количество истребителей
1 июня, 19:25
 
В миреРоссияСШАКиевСергей ЛавровF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала