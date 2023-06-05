https://ria.ru/20230605/f-16-1876334910.html
Запад готовится продолжить эскалацию, заявил Лавров
Запад готовится продолжить эскалацию, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2023
Запад готовится продолжить эскалацию, заявил Лавров
Поставки Киеву самолетов F-16 усилят эскалацию, на Западе не понимают, что одна из его модификаций фактически может нести ядерный заряд, заявил министр... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T23:44
2023-06-05T23:44
2023-06-05T23:45
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сергей лавров
f-16
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Поставки Киеву самолетов F-16 усилят эскалацию, на Западе не понимают, что одна из его модификаций фактически может нести ядерный заряд, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, от США и других западных стран можно ожидать чего угодно. "От этих руководителей США и остальных западных стран (которых Вашингтон полностью подмял под себя) можно ждать чего угодно. Они это уже доказывают, когда вслед за современными дальнобойными орудиями, танками, сейчас всерьез "готовят" F-16. Говорят, две эскадрильи передают, кто говорит восемь. Готовятся к тому, чтобы продолжать эскалацию войны, которая была развязана против нас. Много разговоров о том, откуда эти самолёты будут взлетать. Наши вооруженные силы и Генеральный штаб ВС России всё прекрасно понимают, докладывают Верховному главнокомандующему. Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может "вмещать" ядерное оружие. Если они этого не понимают, то им грош цена как военным стратегам и планировщикам", - сказал он в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.
https://ria.ru/20230601/istrebiteli-1875641177.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, киев, сергей лавров, f-16
В мире, Россия, США, Киев, Сергей Лавров, F-16
Запад готовится продолжить эскалацию, заявил Лавров
Лавров: поставки Киеву F-16 усилят эскалацию, одна модификация может нести ядерный заряд