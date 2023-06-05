https://ria.ru/20230605/evropa-1876334753.html
Европа выбрала путь войны с Россией, заявил Лавров
Европа выбрала путь войны с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2023
Европа выбрала путь войны с Россией, заявил Лавров
Европа выбрала путь войны с Россией, и если это так, то РФ должна достичь своих целей - более благородных, чем у европейцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T23:41
2023-06-05T23:41
2023-06-05T23:41
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Европа выбрала путь войны с Россией, и если это так, то РФ должна достичь своих целей - более благородных, чем у европейцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В нашей концепции внешней политики сказано, что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе бок о бок, но если это война, то, значит, мы должны достичь своих целей", - сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане. Министр отметил, что у России цели гораздо более благородные в сравнении с европейцами. "Они хотят чужого, а мы - своего. Никогда не хотели чужого. Все те, кто присоединялся к нашей стране со времен Российской империи, делали это добровольно", - заявил Лавров.
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в мире, россия, сергей лавров, европа
В мире, Россия, Сергей Лавров, Европа
Европа выбрала путь войны с Россией, заявил Лавров
Лавров: Россия достигнет своих целей в объявленной против нее войне со стороны Европы