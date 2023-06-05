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Россия надеется, что Таджикистан поймет выгоды ЕАЭС, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2023
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23:52 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/eaes-1876335417.html
Россия надеется, что Таджикистан поймет выгоды ЕАЭС, заявил Лавров
Россия надеется, что Таджикистан поймет выгоды ЕАЭС, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2023
Россия надеется, что Таджикистан поймет выгоды ЕАЭС, заявил Лавров
Россия надеется, что Таджикистан со временем поймет выгоды Евразийского экономического союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T23:52
2023-06-05T23:52
россия
таджикистан
сергей лавров
евразийский экономический союз
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Россия надеется, что Таджикистан со временем поймет выгоды Евразийского экономического союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Евразийский экономический союз - мы очень рассчитываем, что ваши таджикистанские хозяева, предоставляющие эту гостеприимную территорию, вскоре определят для себя выгоды от присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Люди над этим работают, есть специальный механизм консультаций", - сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.
https://ria.ru/20230525/putin-1874125721.html
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россия, таджикистан, сергей лавров, евразийский экономический союз
Россия, Таджикистан, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз
Россия надеется, что Таджикистан поймет выгоды ЕАЭС, заявил Лавров

Лавров: Россия надеется, что Таджикистан поймет выгоды Евразийского экономического союза

© Sputnik / Тимур Батыршин | Перейти в медиабанкЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Россия надеется, что Таджикистан со временем поймет выгоды Евразийского экономического союза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Евразийский экономический союз - мы очень рассчитываем, что ваши таджикистанские хозяева, предоставляющие эту гостеприимную территорию, вскоре определят для себя выгоды от присоединения к Евразийскому экономическому союзу. Люди над этим работают, есть специальный механизм консультаций", - сказал Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.
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РоссияТаджикистанСергей ЛавровЕвразийский экономический союз
 
 
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