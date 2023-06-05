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Трасса М3 в Калужской области, где упали дроны, остается перекрытой
Трасса М3 в Калужской области, где упали дроны, остается перекрытой - РИА Новости, 05.06.2023
Трасса М3 в Калужской области, где упали дроны, остается перекрытой
Участок трассы М3 в Калужской области, где упали беспилотники, остается перекрытым, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:38
2023-06-05T14:38
2023-06-05T14:38
происшествия
авто
калужская область
гибдд мвд рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Участок трассы М3 в Калужской области, где упали беспилотники, остается перекрытым, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД. "Движение пока по-прежнему перекрыто", - сказала РИА Новости представитель управления. Она отметила, что спрогнозировать время открытия движения нельзя – это, по ее словам, "зависит от взрывотехников". Согласно сервису Яндекс.карты, в районе перекрытия движения образовалась 18-километровая пробка в обе стороны. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что утром на автодороге М3 "Украина" на 299 и на 283 километрах упали два беспилотника, детонации не произошло. Территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда. По данным ГК "Автодор", движение на 299-м километре трассы М3 перекрыто из-за ДТП. Компания опубликовала пути объезда: 1) Брянск - Людиново - Киров - Барятино - Мосальск; 2) Думиничи - Ульяновск - Хвастовичи; 3) через Варшавское шоссе.
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, калужская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Калужская область, ГИБДД МВД РФ
Трасса М3 в Калужской области, где упали дроны, остается перекрытой
Участок трассы М3 в Калужской области, на который упали дроны, остается перекрытым