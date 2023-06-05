Рейтинг@Mail.ru
Трасса М3 в Калужской области, где упали дроны, остается перекрытой - РИА Новости, 05.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 05.06.2023
https://ria.ru/20230605/drony-1876236902.html
Трасса М3 в Калужской области, где упали дроны, остается перекрытой
Трасса М3 в Калужской области, где упали дроны, остается перекрытой - РИА Новости, 05.06.2023
Трасса М3 в Калужской области, где упали дроны, остается перекрытой
Участок трассы М3 в Калужской области, где упали беспилотники, остается перекрытым, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T14:38
2023-06-05T14:38
происшествия
авто
калужская область
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19104/47/191044750_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_020f32c48a201c35723a6088a1837339.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Участок трассы М3 в Калужской области, где упали беспилотники, остается перекрытым, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД. "Движение пока по-прежнему перекрыто", - сказала РИА Новости представитель управления. Она отметила, что спрогнозировать время открытия движения нельзя – это, по ее словам, "зависит от взрывотехников". Согласно сервису Яндекс.карты, в районе перекрытия движения образовалась 18-километровая пробка в обе стороны. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что утром на автодороге М3 "Украина" на 299 и на 283 километрах упали два беспилотника, детонации не произошло. Территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда. По данным ГК "Автодор", движение на 299-м километре трассы М3 перекрыто из-за ДТП. Компания опубликовала пути объезда: 1) Брянск - Людиново - Киров - Барятино - Мосальск; 2) Думиничи - Ульяновск - Хвастовичи; 3) через Варшавское шоссе.
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19104/47/191044750_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_217bca5749b1d5f90cdc1116888dda46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, калужская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Калужская область, ГИБДД МВД РФ
Трасса М3 в Калужской области, где упали дроны, остается перекрытой

Участок трассы М3 в Калужской области, на который упали дроны, остается перекрытым

© РИА Новости / Петр Чернов | Перейти в медиабанкУчасток трассы М-3 "Украина"
Участок трассы М-3 Украина - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Петр Чернов
Перейти в медиабанк
Участок трассы М-3 "Украина". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Участок трассы М3 в Калужской области, где упали беспилотники, остается перекрытым, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
"Движение пока по-прежнему перекрыто", - сказала РИА Новости представитель управления. Она отметила, что спрогнозировать время открытия движения нельзя – это, по ее словам, "зависит от взрывотехников". Согласно сервису Яндекс.карты, в районе перекрытия движения образовалась 18-километровая пробка в обе стороны.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что утром на автодороге М3 "Украина" на 299 и на 283 километрах упали два беспилотника, детонации не произошло. Территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда. По данным ГК "Автодор", движение на 299-м километре трассы М3 перекрыто из-за ДТП. Компания опубликовала пути объезда: 1) Брянск - Людиново - Киров - Барятино - Мосальск; 2) Думиничи - Ульяновск - Хвастовичи; 3) через Варшавское шоссе.
 
ПроисшествияАвтоКалужская областьГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала