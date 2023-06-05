https://ria.ru/20230605/direktor-1876216683.html
В Петербурге застрелили директора стройфирмы
В Петербурге застрелили директора стройфирмы - РИА Новости, 05.06.2023
В Петербурге застрелили директора стройфирмы
Следователи возбудили дело об убийстве после обнаружения на строительном объекте в Петербурге тела мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T13:23
2023-06-05T13:23
2023-06-05T13:23
происшествия
санкт-петербург
россия
приморский район
следственный комитет россии (ск рф)
убийство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело об убийстве после обнаружения на строительном объекте в Петербурге тела мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает пресс-служба ГСУСК по городу. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения утром 5 июня 2023 года на территории одного из строительных объектов, расположенных в Приморском районе города, тела мужчины, 1975 года рождения, с множественными огнестрельными ранениями", - сообщает пресс-служба. Как рассказал РИА Новости источник, близкий к правоохранительным органам региона, убитый - предположительно, директор строительной компании "Монолит" Виктор Алиев.
https://ria.ru/20230531/ubiystvo-1875310252.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, приморский район, следственный комитет россии (ск рф), убийство
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Приморский район, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство
В Петербурге застрелили директора стройфирмы
СК в Петербурге возбудил уголовное дело после убийства директора стройфирмы