https://ria.ru/20230605/biolaboratorii-1876335553.html
Кеннеди-младший заявил о биолабораториях США, разбросанных по всему миру
Кеннеди-младший заявил о биолабораториях США, разбросанных по всему миру - РИА Новости, 05.06.2023
Кеннеди-младший заявил о биолабораториях США, разбросанных по всему миру
Биологические лаборатории США, создающие различные виды оружия, разбросаны по всему миру, они есть и на Украине, заявил в понедельник кандидат на пост главы... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T23:55
2023-06-05T23:55
2023-06-05T23:55
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Биологические лаборатории США, создающие различные виды оружия, разбросаны по всему миру, они есть и на Украине, заявил в понедельник кандидат на пост главы государства Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди. "Если мы не в состоянии вести переговоры с нашими противниками по таким вопросам, как (искусственный интеллект), то теперь существуют экзистенциальные угрозы - и это не просто ИИ, это еще и разработка биологического оружия", - сказал Кеннеди в беседе с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском в рамках мероприятия Twitter Spaces, которое транслировалось в принадлежащей Маску соцсети. Политик дал понять, что лаборатории по разработке биологического оружия, принадлежащие США, расположены в различных странах, включая Украину. "Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия", - добавил кандидат в президенты США. В апреле текущего года российский Совфед единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России. Впоследствии на заседание комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине была приглашена посол в РФ Линн Трейси. В посольстве страны сообщили, что отклонили приглашение Госдумы.
https://ria.ru/20230526/biolaboratoriya-1874268154.html
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в мире, сша, украина, роберт кеннеди
В мире, США, Украина, Роберт Кеннеди
Кеннеди-младший заявил о биолабораториях США, разбросанных по всему миру
Роберт Кеннеди-младший: США расположили биолаборатории по всему миру, включая Украину