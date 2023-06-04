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При стрельбе в хостеле в ЮАР погибли семь человек
При стрельбе в хостеле в ЮАР погибли семь человек - РИА Новости, 04.06.2023
При стрельбе в хостеле в ЮАР погибли семь человек
Семь человек погибли, двое получили ранения в результате стрельбы в хостеле в южноафриканском городе Умлази в субботу, сообщает местная полиция. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T02:34
2023-06-04T02:34
2023-06-04T02:34
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Семь человек погибли, двое получили ранения в результате стрельбы в хостеле в южноафриканском городе Умлази в субботу, сообщает местная полиция. "По данным полиции Умлази, сегодня (3 июня - ред.)... девять мужчин в возрасте от 20 до 40 лет употребляли алкоголь в комнате... хостела, когда неизвестные вооруженные люди открыли по ним огонь, после чего скрылись с места происшествия. Семь пострадавших скончались на месте, двое с тяжелыми травмами были госпитализированы", - говорится в заявлении на официальном сайте полиции ЮАР. По данным полиции, мотив стрельбы на данном этапе неизвестен. На сайте также сообщается о начале расследования случившегося.
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юар, в мире
При стрельбе в хостеле в ЮАР погибли семь человек
В результате стрельбы в южноафриканском городе Умлази погибли семь человек, двое ранены