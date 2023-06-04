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При стрельбе в хостеле в ЮАР погибли семь человек - РИА Новости, 04.06.2023
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02:34 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/yuar-1876021814.html
При стрельбе в хостеле в ЮАР погибли семь человек
При стрельбе в хостеле в ЮАР погибли семь человек - РИА Новости, 04.06.2023
При стрельбе в хостеле в ЮАР погибли семь человек
Семь человек погибли, двое получили ранения в результате стрельбы в хостеле в южноафриканском городе Умлази в субботу, сообщает местная полиция. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T02:34
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Семь человек погибли, двое получили ранения в результате стрельбы в хостеле в южноафриканском городе Умлази в субботу, сообщает местная полиция. "По данным полиции Умлази, сегодня (3 июня - ред.)... девять мужчин в возрасте от 20 до 40 лет употребляли алкоголь в комнате... хостела, когда неизвестные вооруженные люди открыли по ним огонь, после чего скрылись с места происшествия. Семь пострадавших скончались на месте, двое с тяжелыми травмами были госпитализированы", - говорится в заявлении на официальном сайте полиции ЮАР. По данным полиции, мотив стрельбы на данном этапе неизвестен. На сайте также сообщается о начале расследования случившегося.
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юар, в мире
ЮАР, В мире
При стрельбе в хостеле в ЮАР погибли семь человек

В результате стрельбы в южноафриканском городе Умлази погибли семь человек, двое ранены

CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАРСкорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
CC BY-SA 2.0 / Bob Adams / Скорая помощь в ЮАР
Скорая помощь в ЮАР. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Семь человек погибли, двое получили ранения в результате стрельбы в хостеле в южноафриканском городе Умлази в субботу, сообщает местная полиция.
"По данным полиции Умлази, сегодня (3 июня - ред.)... девять мужчин в возрасте от 20 до 40 лет употребляли алкоголь в комнате... хостела, когда неизвестные вооруженные люди открыли по ним огонь, после чего скрылись с места происшествия. Семь пострадавших скончались на месте, двое с тяжелыми травмами были госпитализированы", - говорится в заявлении на официальном сайте полиции ЮАР.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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По данным полиции, мотив стрельбы на данном этапе неизвестен. На сайте также сообщается о начале расследования случившегося.
 
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