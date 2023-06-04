https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html
Что получит Украина. США раскрыли свои истинные цели
Что получит Украина. США раскрыли свои истинные цели - РИА Новости, 04.06.2023
Что получит Украина. США раскрыли свои истинные цели
Международный валютный фонд одобрил Киеву четырехлетний кредит в 15,6 миллиарда долларов — крупнейший за полтора года. Представители фонда отмечают стабилизацию РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T08:00
2023-06-04T08:00
2023-06-04T08:08
экономика
украина
сша
мвф
евросоюз
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Международный валютный фонд одобрил Киеву четырехлетний кредит в 15,6 миллиарда долларов — крупнейший за полтора года. Представители фонда отмечают стабилизацию валютного рынка страны, снижение инфляции, а также "быстрое восстановление энергетической системы". В ближайшие недели отправят первый транш в 900 миллионов. На что потратят выделяемые средства — в материале РИА Новости.Необычная практикаМВФ впервые кредитует страну, находящуюся в состоянии военного конфликта. Обычно это считают слишком рискованным — из-за большого количества факторов, которые сложно предсказать. И до недавнего времени фонд отказывал Украине. Однако в конце марта все же одобрил четырехлетнюю программу — при условии, что Киеву удастся снизить инфляцию, вернуться к гибкому обменному курсу и обеспечить стабильную работу финансового сектора.В прошлый вторник ведомство объявило, что довольно результатами работы руководства страны. Аналитики сообщили о якобы стабилизации валютного рынка и общем восстановлении экономики. То есть средства выделят в ближайшее время.Первый этап программы предусматривает транш в 900 миллионов долларов. Дальнейшее финансирование будет зависеть от развития ситуации — специалисты фонда все же признают серьезный дефицит бюджета и не хотят принимать поспешных решений. Этим же МВФ объясняет и ограниченный размер помощи. Например, в 2010-м на спасение экономики Греции выделили 110 миллиардов евро.Руководство Украины обязывают усилить борьбу с коррупцией, нарастить налоговые поступления и поддерживать стабильный обменный курс. А в дальнейшем — развить конкурентоспособность и производительность всех отраслей экономики. Предполагается, что эти реформы облегчат вступление республики в ЕС.Реальное положениеТем не менее экономисты считают, что оценка МВФ далека от действительности. Массовый отъезд людей за границу, несколько волн мобилизации и потери на фронте лишили страну большой доли рабочей силы. Падение реального производства в четвертом квартале прошлого года составило в среднем 70%, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. Бюджетные дыры затыкают только благодаря западным субсидиям."Несмотря на положительные прогнозы МВФ, Украина уже несколько лет не в состоянии самостоятельно расплатиться по обязательствам. Сейчас экономика работает с большими пробуксовками — в том числе из-за бремени военных расходов. Если бы не вливания ЕС и США, власти вынуждены были бы объявить дефолт еще в 2014 году", — говорит кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Допускать дефолт крайне нежелательно — придется понижать международный рейтинг и надежность страны. А это повлечет сложности с дальнейшей выдачей кредитов.Эксперты полагают, что заем МВФ нужен для обеспечения последовательных выплат по долгам Киева. "Сумма определяется из расчета, сколько Украина должна заплатить, чтобы обслужить уже полученные кредиты. К следующей дате погашения выделят второй транш", — добавляет Беляев. Стоит отметить, что одномоментные переводы не приняты в международной практике. Денежную помощь всегда дробят, а размер определяют соответственно текущим нуждам.В отличие от коммерческих кредитов, государственные выдают под небольшие проценты и допускают пролонгацию. На деле дату возврата можно оттягивать очень долго и таким образом манипулировать заемщиком. Поэтому действия МВФ — чисто политические, уверены эксперты. "До СВО общий объем средств, предоставленных Киеву в основном на льготных условиях, составлял примерно 65 миллиардов долларов. Теперь сумма исчисляется сотнями миллиардов. Притом что экономически их совершенно нецелесообразно выдавать", — отмечает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз. И напоминает, что Украину никак нельзя назвать надежным заемщиком: к примеру, она отказалась выплачивать кредит, полученный от России в декабре 2013-го, хотя даже МВФ признал его некоммерческим.Деловой подходГоворя о реальных причинах помощи "житнице Европы", экономисты предлагают взглянуть на ситуацию шире. Как держатель наибольшего числа голосов, США продвигают через МВФ собственные интересы. С этой точки зрения подпитка Украины обретает смысл. Предоставление оружия обеспечило американский ВПК заказами на долгие годы, ослабление ЕС позволило избавится от конкурентов и переманить наиболее сильные предприятия, а газовая изоляция континента гарантировала стабильный рынок сбыта СПГ."Выгода Шатов от сделки — это полный контроль над Европой и владение Украиной в том виде, в котором она останется после завершения конфликта. Даже без четырех областей страна представляет определенную ценность как сельскохозяйственный и промышленный регион", — считает Беляев.Однако, по его мнению, в Вашингтоне понимают: если тратить и дальше, США не добьются ни военной победы, ни большего влияния. Лишние расходы будут подрывать экономику страны и портить имидж президента. Тем более не за горами выборы. Предположение подтверждают разговоры о прекращении финансирования Киева, набирающие силу даже среди демократов.Аналитики сходятся во мнении, что Запад будет стремиться зафиксировать "достижения" в том виде, в каком они есть, даже если придется заставить Украину отказаться от части территорий.
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экономика, украина, сша, мвф, евросоюз
Экономика, Украина, США, МВФ, Евросоюз
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Международный валютный фонд одобрил Киеву четырехлетний кредит в 15,6 миллиарда долларов — крупнейший за полтора года. Представители фонда отмечают стабилизацию валютного рынка страны, снижение инфляции, а также "быстрое восстановление энергетической системы". В ближайшие недели отправят первый транш в 900 миллионов. На что потратят выделяемые средства — в материале РИА Новости.
МВФ впервые кредитует страну, находящуюся в состоянии военного конфликта. Обычно это считают слишком рискованным — из-за большого количества факторов, которые сложно предсказать. И до недавнего времени фонд отказывал Украине. Однако в конце марта все же одобрил четырехлетнюю программу — при условии, что Киеву удастся снизить инфляцию, вернуться к гибкому обменному курсу и обеспечить стабильную работу финансового сектора.
В прошлый вторник ведомство объявило
, что довольно результатами работы руководства страны. Аналитики сообщили о якобы стабилизации валютного рынка и общем восстановлении экономики. То есть средства выделят в ближайшее время.
Первый этап программы предусматривает транш в 900 миллионов долларов. Дальнейшее финансирование будет зависеть от развития ситуации — специалисты фонда все же признают серьезный дефицит бюджета и не хотят принимать поспешных решений. Этим же МВФ объясняет и ограниченный размер помощи. Например, в 2010-м на спасение экономики Греции выделили 110 миллиардов евро.
Руководство Украины обязывают усилить борьбу с коррупцией, нарастить налоговые поступления и поддерживать стабильный обменный курс. А в дальнейшем — развить конкурентоспособность и производительность всех отраслей экономики. Предполагается, что эти реформы облегчат вступление республики в ЕС.
Тем не менее экономисты считают, что оценка МВФ далека от действительности. Массовый отъезд людей за границу, несколько волн мобилизации и потери на фронте лишили страну большой доли рабочей силы. Падение реального производства в четвертом квартале прошлого года составило в среднем 70%, заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма. Бюджетные дыры затыкают только благодаря западным субсидиям.
Запад подарков не делает. Чем будет расплачиваться Украина
"Несмотря на положительные прогнозы МВФ, Украина уже несколько лет не в состоянии самостоятельно расплатиться по обязательствам. Сейчас экономика работает с большими пробуксовками — в том числе из-за бремени военных расходов. Если бы не вливания ЕС и США, власти вынуждены были бы объявить дефолт еще в 2014 году", — говорит кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Допускать дефолт крайне нежелательно — придется понижать международный рейтинг и надежность страны. А это повлечет сложности с дальнейшей выдачей кредитов.
Эксперты полагают, что заем МВФ нужен для обеспечения последовательных выплат по долгам Киева. "Сумма определяется из расчета, сколько Украина должна заплатить, чтобы обслужить уже полученные кредиты. К следующей дате погашения выделят второй транш", — добавляет Беляев. Стоит отметить, что одномоментные переводы не приняты в международной практике. Денежную помощь всегда дробят, а размер определяют соответственно текущим нуждам.
В отличие от коммерческих кредитов, государственные выдают под небольшие проценты и допускают пролонгацию. На деле дату возврата можно оттягивать очень долго и таким образом манипулировать заемщиком. Поэтому действия МВФ — чисто политические, уверены эксперты. "До СВО общий объем средств, предоставленных Киеву в основном на льготных условиях, составлял примерно 65 миллиардов долларов. Теперь сумма исчисляется сотнями миллиардов. Притом что экономически их совершенно нецелесообразно выдавать", — отмечает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз. И напоминает, что Украину никак нельзя назвать надежным заемщиком: к примеру, она отказалась выплачивать кредит, полученный от России в декабре 2013-го, хотя даже МВФ признал его некоммерческим.
Говоря о реальных причинах помощи "житнице Европы", экономисты предлагают взглянуть на ситуацию шире. Как держатель наибольшего числа голосов, США продвигают через МВФ собственные интересы. С этой точки зрения подпитка Украины обретает смысл. Предоставление оружия обеспечило американский ВПК заказами на долгие годы, ослабление ЕС позволило избавится от конкурентов и переманить наиболее сильные предприятия, а газовая изоляция континента гарантировала стабильный рынок сбыта СПГ.
Санкции закончились. ЕС больше не знает, как насолить Москве
"Выгода Шатов от сделки — это полный контроль над Европой и владение Украиной в том виде, в котором она останется после завершения конфликта. Даже без четырех областей страна представляет определенную ценность как сельскохозяйственный и промышленный регион", — считает Беляев.
Однако, по его мнению, в Вашингтоне понимают: если тратить и дальше, США не добьются ни военной победы, ни большего влияния. Лишние расходы будут подрывать экономику страны и портить имидж президента. Тем более не за горами выборы. Предположение подтверждают разговоры о прекращении финансирования Киева, набирающие силу даже среди демократов.
Аналитики сходятся во мнении, что Запад будет стремиться зафиксировать "достижения" в том виде, в каком они есть, даже если придется заставить Украину отказаться от части территорий.