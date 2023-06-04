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"Самое важное — впереди". Что будет дальше с "Троицей" Рублева - РИА Новости, 04.06.2023
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Религия
 
14:23 04.06.2023 (обновлено: 15:04 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/troitsa-1876075819.html
"Самое важное — впереди". Что будет дальше с "Троицей" Рублева
"Самое важное — впереди". Что будет дальше с "Троицей" Рублева - РИА Новости, 04.06.2023
"Самое важное — впереди". Что будет дальше с "Троицей" Рублева
В московский храм Христа Спасителя привезли "Троицу" — несмотря на острую дискуссию вокруг сохранности шедевра. Теперь его могут увидеть все желающие. О том,... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T14:23
2023-06-04T15:04
религия
религия
день святой троицы
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
храм христа спасителя
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Никита Бизин. В московский храм Христа Спасителя привезли "Троицу" — несмотря на острую дискуссию вокруг сохранности шедевра. Теперь его могут увидеть все желающие. О том, как передавали и встречали икону, — в материале РИА Новости.Вечерняя встречаПрактически до последнего не было ясно, как и когда привезут образ. В итоге все случилось вечером 3 июня: доставили в специальном автофургоне, который сопровождали машины с проблесковыми маячками. Все под присмотром сотрудников Росгвардии.По словам источника в РПЦ, вместе с "Троицей" в кафедральный собор прибыли и сотрудники Третьяковки. Именно они провели установку в специальную витрину.Начальник управления автоматики и телемеханики храма Христа Спасителя Сергей Виноградов пояснил: поскольку для обеспечения сохранности выдвигаются повышенные требования, аналогичные музейным, диспетчерский пункт по контролю состояния функционирования систем и установок работает в круглосуточном режиме."Кроме того, у нас в готовности находятся дублированные системы вентиляции и кондиционирования, работающие на центральный храм, а также холодильные машины, которые будут запускаться по мере необходимости", — добавил он.Уже ранним утром в воскресенье у храма начали собираться верующие. Из короткой беседы можно узнать, что цели у всех разные. Одни пришли на праздничное богослужение, другие — "посмотреть на древнюю икону". А третьи — чтобы восполнить "культурные пробелы"."За все время, что живу в Москве, — лет десять уже — ни разу не была в храме Христа Спасителя и "Троицу" не видела, — смущенно признается паломница по имени Наталия. — Поэтому сегодня для меня двойной ликбез".До начала праздничной литургии у "Троицы" помолились лишь несколько священнослужителей и патриарх Кирилл. А после богослужения к капсуле начали пускать прихожан. Хотя ранее на сайте храма Христа Спасителя появилась информация, что поклониться иконе можно будет только с понедельника 5 июня.Верующие смогут подойти к реликвии с 10:00 до 19:00. Однако, как предупредили в храме, "всякое прикосновение и прикладывание каких-либо предметов к ковчегу с иконой исключено".Кроме того, в течение дня возможны технические перерывы до 60 минут. Делать это будут "в целях обеспечения температурно-влажностного режима"."Нестабильное состояние"Это, пожалуй, главное, о чем беспокоится общественность. Все-таки икона весьма древняя.Среди искусствоведов нет единого мнения, когда именно создан образ. Большинство исследователей полагают, что в первой трети XV века. С того момента и до революции 1917-го он хранился в Троице-Сергиевой лавре. А в 1929-м его передали Третьяковской галерее.Шедевр Рублева покидал стены музея лишь дважды: во время Великой Отечественной войны и летом прошлого года. Тогда его на несколько дней доставили на историческое место в Троице-Сергиеву обитель.Событие вызвало резонанс: научное сообщество предупреждало, что перевозка столь хрупкого экспоната сопряжена с высоким риском его повреждения. Об этом же говорили и сейчас.Напомним: в мае по указу президента Владимира Путина икону вернули РПЦ. Как уточнили в патриархии, "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих". А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что "укрывать в фондах музея" такие большие святыни "не совсем соответствует чаяниям верующих".Однако состоявшийся позднее экспертный совет Третьяковки пришел к выводу, что сроки передачи следует отложить: нужно подготовить оптимальные условия хранения."Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи &lt;…&gt; из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений", — говорилось в протоколе заседания.В патриархии с пониманием отнеслись к выводам специалистов. И к тому, что в первую очередь должен стоять вопрос сохранности реликвии. Глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин допустил: если патриарх сочтет нужным, то в храме будет на время выставлена копия образа.Однако вскоре глава РПЦ своим указом освободил клирика от занимаемой должности и запретил его в служении. Как уточнялось, причиной стало то, что Калинин "воспрепятствовал принесению в храм Христа Спасителя иконы Андрея Рублева "Троица"."Будет реставрация"В Кремле также прислушались к специалистам — тема сохранности "очень серьезная"."Будем разговаривать с экспертами, &lt;…&gt; выяснять детали", — пояснил Песков.На вопрос о том, было ли доложено о состоянии шедевра до президентского указа, он ответил, что "таких заключений до этого не давалось".В Минкультуры сообщили, что икону выставят на две недели — до 18 июня."Далее ей предстоит плановый процесс реставрации, после чего она будет перемещена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры", — сообщили в пресс-службе министерства.По словам Дмитрия Сергеева — генерального директора Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, "процесс этот кропотливый, требующий коллективного обсуждения &lt;…&gt; с участием различных специалистов". А на первичное обследование может уйти минимум месяц.
https://ria.ru/20230603/troitsa-1875832814.html
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Икону "Троица" привезли в храм Христа Спасителя
Икону "Троица" привезли в храм Христа Спасителя
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религия, день святой троицы, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), храм христа спасителя
Религия, Религия, День Святой Троицы, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Храм Христа Спасителя

"Самое важное — впереди". Что будет дальше с "Троицей" Рублева

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Никита Бизин. В московский храм Христа Спасителя привезли "Троицу" — несмотря на острую дискуссию вокруг сохранности шедевра. Теперь его могут увидеть все желающие. О том, как передавали и встречали икону, — в материале РИА Новости.

Вечерняя встреча

Практически до последнего не было ясно, как и когда привезут образ. В итоге все случилось вечером 3 июня: доставили в специальном автофургоне, который сопровождали машины с проблесковыми маячками. Все под присмотром сотрудников Росгвардии.
По словам источника в РПЦ, вместе с "Троицей" в кафедральный собор прибыли и сотрудники Третьяковки. Именно они провели установку в специальную витрину.
Начальник управления автоматики и телемеханики храма Христа Спасителя Сергей Виноградов пояснил: поскольку для обеспечения сохранности выдвигаются повышенные требования, аналогичные музейным, диспетчерский пункт по контролю состояния функционирования систем и установок работает в круглосуточном режиме.
"Кроме того, у нас в готовности находятся дублированные системы вентиляции и кондиционирования, работающие на центральный храм, а также холодильные машины, которые будут запускаться по мере необходимости", — добавил он.
Уже ранним утром в воскресенье у храма начали собираться верующие. Из короткой беседы можно узнать, что цели у всех разные. Одни пришли на праздничное богослужение, другие — "посмотреть на древнюю икону". А третьи — чтобы восполнить "культурные пробелы".
"За все время, что живу в Москве, — лет десять уже — ни разу не была в храме Христа Спасителя и "Троицу" не видела, — смущенно признается паломница по имени Наталия. — Поэтому сегодня для меня двойной ликбез".
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

Священнослужительницы у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

Верующие на патриаршем служении по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

Верующие перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя в Москве

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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7 из 8
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

Священнослужитель у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 8

Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 8

В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 8

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 8

В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 8

Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 8

Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 8

Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 8
До начала праздничной литургии у "Троицы" помолились лишь несколько священнослужителей и патриарх Кирилл. А после богослужения к капсуле начали пускать прихожан. Хотя ранее на сайте храма Христа Спасителя появилась информация, что поклониться иконе можно будет только с понедельника 5 июня.
Верующие смогут подойти к реликвии с 10:00 до 19:00. Однако, как предупредили в храме, "всякое прикосновение и прикладывание каких-либо предметов к ковчегу с иконой исключено".
Кроме того, в течение дня возможны технические перерывы до 60 минут. Делать это будут "в целях обеспечения температурно-влажностного режима".
Прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова в день праздника Святой Троицы в Омске - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
"Россиянам этого не понять". Как отмечают Троицу на самом деле
3 июня, 08:00

"Нестабильное состояние"

Это, пожалуй, главное, о чем беспокоится общественность. Все-таки икона весьма древняя.
Среди искусствоведов нет единого мнения, когда именно создан образ. Большинство исследователей полагают, что в первой трети XV века. С того момента и до революции 1917-го он хранился в Троице-Сергиевой лавре. А в 1929-м его передали Третьяковской галерее.
Шедевр Рублева покидал стены музея лишь дважды: во время Великой Отечественной войны и летом прошлого года. Тогда его на несколько дней доставили на историческое место в Троице-Сергиеву обитель.
Витрина для Троицы Андрея Рублева в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
За "Троицей" Рублева будут наблюдать сотрудники Третьяковки
3 июня, 22:56
Событие вызвало резонанс: научное сообщество предупреждало, что перевозка столь хрупкого экспоната сопряжена с высоким риском его повреждения. Об этом же говорили и сейчас.
Напомним: в мае по указу президента Владимира Путина икону вернули РПЦ. Как уточнили в патриархии, "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих". А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что "укрывать в фондах музея" такие большие святыни "не совсем соответствует чаяниям верующих".
Однако состоявшийся позднее экспертный совет Третьяковки пришел к выводу, что сроки передачи следует отложить: нужно подготовить оптимальные условия хранения.
"Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи <…> из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений", — говорилось в протоколе заседания.
Празднование Троицы в городах России - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Троица: главные заблуждения о празднике
30 мая, 14:58
В патриархии с пониманием отнеслись к выводам специалистов. И к тому, что в первую очередь должен стоять вопрос сохранности реликвии. Глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин допустил: если патриарх сочтет нужным, то в храме будет на время выставлена копия образа.
Однако вскоре глава РПЦ своим указом освободил клирика от занимаемой должности и запретил его в служении. Как уточнялось, причиной стало то, что Калинин "воспрепятствовал принесению в храм Христа Спасителя иконы Андрея Рублева "Троица".

"Будет реставрация"

В Кремле также прислушались к специалистам — тема сохранности "очень серьезная".
"Будем разговаривать с экспертами, <…> выяснять детали", — пояснил Песков.
На вопрос о том, было ли доложено о состоянии шедевра до президентского указа, он ответил, что "таких заключений до этого не давалось".
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
В Кремле прокомментировали сообщения о плохом состоянии "Троицы" Рублева
24 мая, 13:02
В Минкультуры сообщили, что икону выставят на две недели — до 18 июня.
"Далее ей предстоит плановый процесс реставрации, после чего она будет перемещена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры", — сообщили в пресс-службе министерства.
По словам Дмитрия Сергеева — генерального директора Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, "процесс этот кропотливый, требующий коллективного обсуждения <…> с участием различных специалистов". А на первичное обследование может уйти минимум месяц.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Патриарх Кирилл рассказал, как "Троицу" вернули РПЦ
16 мая, 15:18
 
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