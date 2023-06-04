https://ria.ru/20230604/troitsa-1876075819.html

"Самое важное — впереди". Что будет дальше с "Троицей" Рублева

"Самое важное — впереди". Что будет дальше с "Троицей" Рублева - РИА Новости, 04.06.2023

"Самое важное — впереди". Что будет дальше с "Троицей" Рублева

В московский храм Христа Спасителя привезли "Троицу" — несмотря на острую дискуссию вокруг сохранности шедевра. Теперь его могут увидеть все желающие. О том,... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T14:23

2023-06-04T14:23

2023-06-04T15:04

религия

религия

день святой троицы

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

храм христа спасителя

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Никита Бизин. В московский храм Христа Спасителя привезли "Троицу" — несмотря на острую дискуссию вокруг сохранности шедевра. Теперь его могут увидеть все желающие. О том, как передавали и встречали икону, — в материале РИА Новости.Вечерняя встречаПрактически до последнего не было ясно, как и когда привезут образ. В итоге все случилось вечером 3 июня: доставили в специальном автофургоне, который сопровождали машины с проблесковыми маячками. Все под присмотром сотрудников Росгвардии.По словам источника в РПЦ, вместе с "Троицей" в кафедральный собор прибыли и сотрудники Третьяковки. Именно они провели установку в специальную витрину.Начальник управления автоматики и телемеханики храма Христа Спасителя Сергей Виноградов пояснил: поскольку для обеспечения сохранности выдвигаются повышенные требования, аналогичные музейным, диспетчерский пункт по контролю состояния функционирования систем и установок работает в круглосуточном режиме."Кроме того, у нас в готовности находятся дублированные системы вентиляции и кондиционирования, работающие на центральный храм, а также холодильные машины, которые будут запускаться по мере необходимости", — добавил он.Уже ранним утром в воскресенье у храма начали собираться верующие. Из короткой беседы можно узнать, что цели у всех разные. Одни пришли на праздничное богослужение, другие — "посмотреть на древнюю икону". А третьи — чтобы восполнить "культурные пробелы"."За все время, что живу в Москве, — лет десять уже — ни разу не была в храме Христа Спасителя и "Троицу" не видела, — смущенно признается паломница по имени Наталия. — Поэтому сегодня для меня двойной ликбез".До начала праздничной литургии у "Троицы" помолились лишь несколько священнослужителей и патриарх Кирилл. А после богослужения к капсуле начали пускать прихожан. Хотя ранее на сайте храма Христа Спасителя появилась информация, что поклониться иконе можно будет только с понедельника 5 июня.Верующие смогут подойти к реликвии с 10:00 до 19:00. Однако, как предупредили в храме, "всякое прикосновение и прикладывание каких-либо предметов к ковчегу с иконой исключено".Кроме того, в течение дня возможны технические перерывы до 60 минут. Делать это будут "в целях обеспечения температурно-влажностного режима"."Нестабильное состояние"Это, пожалуй, главное, о чем беспокоится общественность. Все-таки икона весьма древняя.Среди искусствоведов нет единого мнения, когда именно создан образ. Большинство исследователей полагают, что в первой трети XV века. С того момента и до революции 1917-го он хранился в Троице-Сергиевой лавре. А в 1929-м его передали Третьяковской галерее.Шедевр Рублева покидал стены музея лишь дважды: во время Великой Отечественной войны и летом прошлого года. Тогда его на несколько дней доставили на историческое место в Троице-Сергиеву обитель.Событие вызвало резонанс: научное сообщество предупреждало, что перевозка столь хрупкого экспоната сопряжена с высоким риском его повреждения. Об этом же говорили и сейчас.Напомним: в мае по указу президента Владимира Путина икону вернули РПЦ. Как уточнили в патриархии, "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих". А пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что "укрывать в фондах музея" такие большие святыни "не совсем соответствует чаяниям верующих".Однако состоявшийся позднее экспертный совет Третьяковки пришел к выводу, что сроки передачи следует отложить: нужно подготовить оптимальные условия хранения."Икона "Святая Троица" Андрея Рублева не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи <…> из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений", — говорилось в протоколе заседания.В патриархии с пониманием отнеслись к выводам специалистов. И к тому, что в первую очередь должен стоять вопрос сохранности реликвии. Глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин допустил: если патриарх сочтет нужным, то в храме будет на время выставлена копия образа.Однако вскоре глава РПЦ своим указом освободил клирика от занимаемой должности и запретил его в служении. Как уточнялось, причиной стало то, что Калинин "воспрепятствовал принесению в храм Христа Спасителя иконы Андрея Рублева "Троица"."Будет реставрация"В Кремле также прислушались к специалистам — тема сохранности "очень серьезная"."Будем разговаривать с экспертами, <…> выяснять детали", — пояснил Песков.На вопрос о том, было ли доложено о состоянии шедевра до президентского указа, он ответил, что "таких заключений до этого не давалось".В Минкультуры сообщили, что икону выставят на две недели — до 18 июня."Далее ей предстоит плановый процесс реставрации, после чего она будет перемещена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры", — сообщили в пресс-службе министерства.По словам Дмитрия Сергеева — генерального директора Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, "процесс этот кропотливый, требующий коллективного обсуждения <…> с участием различных специалистов". А на первичное обследование может уйти минимум месяц.

https://ria.ru/20230603/troitsa-1875832814.html

https://ria.ru/20230603/ikona-1876012004.html

https://ria.ru/20230530/troitsa-1737298760.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Икону "Троица" привезли в храм Христа Спасителя Икону "Троица" привезли в храм Христа Спасителя 2023-06-04T14:23 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, день святой троицы, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), храм христа спасителя