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В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.06.2023
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T23:02
2023-06-04T23:02
2023-06-04T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Днепропетровской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревога звучала в Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ, позже тревогу отменили. Повторно сигнал тревоги в Днепропетровской области прозвучал в 22.42 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области Украины вновь объявили воздушную тревогу