Рейтинг@Mail.ru
Восточный Тимор сравнил значение КНР для Глобального Юга с ролью СССР - РИА Новости, 04.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 04.06.2023 (обновлено: 07:23 04.06.2023)
https://ria.ru/20230604/sssr-1876030933.html
Восточный Тимор сравнил значение КНР для Глобального Юга с ролью СССР
Восточный Тимор сравнил значение КНР для Глобального Юга с ролью СССР - РИА Новости, 04.06.2023
Восточный Тимор сравнил значение КНР для Глобального Юга с ролью СССР
Президент государства Восточный Тимор (Тимор-Лесте) Жозе Рамуш-Орта сравнил роль Китая в современном мире, как государства, на помощь которого могут всегда... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T07:12
2023-06-04T07:23
восточный тимор
оон
g7
большая двадцатка
китай
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_1a169ff465f050d24c722848ea821506.jpg
БАНГКОК, 4 июн – РИА Новости. Президент государства Восточный Тимор (Тимор-Лесте) Жозе Рамуш-Орта сравнил роль Китая в современном мире, как государства, на помощь которого могут всегда рассчитывать страны Глобального Юга, с ролью СССР в ХХ веке. Лидер Восточного Тимора выступил в воскресенье на форуме по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла", проходящем в Сингапуре. Саммит транслируется в прямом эфире на интернет-сайте частного лондонского Института международных стратегических исследований (IISS), который является организатором мероприятия. "В начале 1990-х годов я встретился во Дворце Наций в Нью-Йорке с молодым дипломатом из Сомали. Мы много разговаривали о проблемах, волновавших тогда мир. И он мне сказал: вот, развалился Советский Союз, и нам не к кому теперь обращаться за реальной помощью", - рассказал с трибуны саммита Рамош-Орта. "В прошлом, когда западные страны только читали нам лекции о правах человека и отказывались помогать, мы обратились к Москве, и получили помощь. А теперь мы одни, нам не к кому идти, никто нам не поможет, сказал тогда мне этот дипломат", - продолжил он, отметив, что сказанное касалось не только Сомали, а всего Глобального Юга, на развитие которого развал СССР оказал огромное влияние. "Если перенестись обратно в 2023 год, мы увидим, что Китай теперь мировая держава и магнит для стран Глобального Юга. Я давно не видел моего сомалийского друга, но, наверно, сегодня он бы сказал следующее: "Мы теперь не одни. Мы теперь идем (за помощью - ред.) к Китаю", - сказал президент Восточного Тимора. Оценив современное положение Глобального Юга как бедственное, Рамош-Орта отметил, что без внешней помощи многие страны этого региона рискуют погрузиться в нищету и хаос, в то время как Глобальный Север продолжает богатеть, но не оказывает достаточной помощи Глобальному Югу в таких важнейших вопросах, как обеспечение доступа населения к чистой воде, кризис продовольственной безопасности в этих странах, здравоохранение, образование, на которые у стран Глобального Юга не хватает собственных средств. Страны, которые занимают сегодня почетные места в Совбезе ООН, G7, G20, не проявляют державной мудрости и лидерских качеств в решении глобальных проблем, многие из которых наиболее остры именно на Глобальном Юге, заявил президент Восточного Тимора. "Помощь, конечно, выделяется, но значительная ее часть не попадает к адресатам", - отметил он, пояснив, что огромные средства, выделенные для реальной помощи, тратятся на экспертов и аналитиков, ведущих бесконечные исследования по оценке ситуации и сферам экономики стран Глобального Юга, которые наиболее нуждаются в помощи. "Миллиарды долларов вбрасываются сейчас в конфликт на Украине и тратятся на обеспечение для миллионов украинских беженцев в Европе, но мы не видим подобной мобилизации сострадания к народам развивающихся стран, страдающих от огромного внешнего долга, тяжелейших последствий пандемии COVID-19, инфляции, краха фондовых рынков, неимоверно возросшей стоимости морских перевозок, и так далее", - сказал Рамош-Орта. Обрисовав ситуацию, при которой правительства богатых стран делают недостаточно, чтобы решить тяжелейшие проблемы развивающихся стран, он призвал богатейших людей Глобального Севера и Глобального Юга объединить усилия и капиталы для оказания помощи народам стран, находящихся в бедственном положении. Восточный Тимор, в прошлом португальская колония, а затем провинция Индонезии, получил независимость в 2002 году, став первым новым государством мира, возникшим в XXI веке.
https://ria.ru/20230516/kitay-1871975135.html
https://ria.ru/20230604/kitay-1876029695.html
восточный тимор
китай
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825873855_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_04ef075041749ffeeb0a560c41004479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
восточный тимор, оон, g7, большая двадцатка, китай, ссср, в мире
Восточный Тимор, ООН, G7, Большая двадцатка, Китай, СССР, В мире
Восточный Тимор сравнил значение КНР для Глобального Юга с ролью СССР

Глава Восточного Тимора Рамуш-Орта сравнил значение КНР для Глобального Юга с ролью СССР

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкКитайские флаги в Пекине
Китайские флаги в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Китайские флаги в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 4 июн – РИА Новости. Президент государства Восточный Тимор (Тимор-Лесте) Жозе Рамуш-Орта сравнил роль Китая в современном мире, как государства, на помощь которого могут всегда рассчитывать страны Глобального Юга, с ролью СССР в ХХ веке.
Лидер Восточного Тимора выступил в воскресенье на форуме по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла", проходящем в Сингапуре. Саммит транслируется в прямом эфире на интернет-сайте частного лондонского Института международных стратегических исследований (IISS), который является организатором мероприятия.
Люди фотографируются рядом с памятником коммунистам в Нанниване, провинция Шэньси на северо-западе Китая - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Китай подхватил знамя СССР в Центральной Азии
16 мая, 08:00
"В начале 1990-х годов я встретился во Дворце Наций в Нью-Йорке с молодым дипломатом из Сомали. Мы много разговаривали о проблемах, волновавших тогда мир. И он мне сказал: вот, развалился Советский Союз, и нам не к кому теперь обращаться за реальной помощью", - рассказал с трибуны саммита Рамош-Орта.
"В прошлом, когда западные страны только читали нам лекции о правах человека и отказывались помогать, мы обратились к Москве, и получили помощь. А теперь мы одни, нам не к кому идти, никто нам не поможет, сказал тогда мне этот дипломат", - продолжил он, отметив, что сказанное касалось не только Сомали, а всего Глобального Юга, на развитие которого развал СССР оказал огромное влияние.
"Если перенестись обратно в 2023 год, мы увидим, что Китай теперь мировая держава и магнит для стран Глобального Юга. Я давно не видел моего сомалийского друга, но, наверно, сегодня он бы сказал следующее: "Мы теперь не одни. Мы теперь идем (за помощью - ред.) к Китаю", - сказал президент Восточного Тимора.
Оценив современное положение Глобального Юга как бедственное, Рамош-Орта отметил, что без внешней помощи многие страны этого региона рискуют погрузиться в нищету и хаос, в то время как Глобальный Север продолжает богатеть, но не оказывает достаточной помощи Глобальному Югу в таких важнейших вопросах, как обеспечение доступа населения к чистой воде, кризис продовольственной безопасности в этих странах, здравоохранение, образование, на которые у стран Глобального Юга не хватает собственных средств. Страны, которые занимают сегодня почетные места в Совбезе ООН, G7, G20, не проявляют державной мудрости и лидерских качеств в решении глобальных проблем, многие из которых наиболее остры именно на Глобальном Юге, заявил президент Восточного Тимора.
"Помощь, конечно, выделяется, но значительная ее часть не попадает к адресатам", - отметил он, пояснив, что огромные средства, выделенные для реальной помощи, тратятся на экспертов и аналитиков, ведущих бесконечные исследования по оценке ситуации и сферам экономики стран Глобального Юга, которые наиболее нуждаются в помощи.
"Миллиарды долларов вбрасываются сейчас в конфликт на Украине и тратятся на обеспечение для миллионов украинских беженцев в Европе, но мы не видим подобной мобилизации сострадания к народам развивающихся стран, страдающих от огромного внешнего долга, тяжелейших последствий пандемии COVID-19, инфляции, краха фондовых рынков, неимоверно возросшей стоимости морских перевозок, и так далее", - сказал Рамош-Орта.
Обрисовав ситуацию, при которой правительства богатых стран делают недостаточно, чтобы решить тяжелейшие проблемы развивающихся стран, он призвал богатейших людей Глобального Севера и Глобального Юга объединить усилия и капиталы для оказания помощи народам стран, находящихся в бедственном положении.
Восточный Тимор, в прошлом португальская колония, а затем провинция Индонезии, получил независимость в 2002 году, став первым новым государством мира, возникшим в XXI веке.
Лидер КНДР Ким Чен Ын с президентом Китая Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
США призвали Китай повлиять на КНДР и вернуть ее за стол переговоров
Вчера, 06:55
 
Восточный ТиморООНG7Большая двадцаткаКитайСССРВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала