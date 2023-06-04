https://ria.ru/20230604/sssr-1876030933.html

Восточный Тимор сравнил значение КНР для Глобального Юга с ролью СССР

Восточный Тимор сравнил значение КНР для Глобального Юга с ролью СССР - РИА Новости, 04.06.2023

Восточный Тимор сравнил значение КНР для Глобального Юга с ролью СССР

Президент государства Восточный Тимор (Тимор-Лесте) Жозе Рамуш-Орта сравнил роль Китая в современном мире, как государства, на помощь которого могут всегда... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T07:12

2023-06-04T07:12

2023-06-04T07:23

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БАНГКОК, 4 июн – РИА Новости. Президент государства Восточный Тимор (Тимор-Лесте) Жозе Рамуш-Орта сравнил роль Китая в современном мире, как государства, на помощь которого могут всегда рассчитывать страны Глобального Юга, с ролью СССР в ХХ веке. Лидер Восточного Тимора выступил в воскресенье на форуме по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Диалог Шангри-Ла", проходящем в Сингапуре. Саммит транслируется в прямом эфире на интернет-сайте частного лондонского Института международных стратегических исследований (IISS), который является организатором мероприятия. "В начале 1990-х годов я встретился во Дворце Наций в Нью-Йорке с молодым дипломатом из Сомали. Мы много разговаривали о проблемах, волновавших тогда мир. И он мне сказал: вот, развалился Советский Союз, и нам не к кому теперь обращаться за реальной помощью", - рассказал с трибуны саммита Рамош-Орта. "В прошлом, когда западные страны только читали нам лекции о правах человека и отказывались помогать, мы обратились к Москве, и получили помощь. А теперь мы одни, нам не к кому идти, никто нам не поможет, сказал тогда мне этот дипломат", - продолжил он, отметив, что сказанное касалось не только Сомали, а всего Глобального Юга, на развитие которого развал СССР оказал огромное влияние. "Если перенестись обратно в 2023 год, мы увидим, что Китай теперь мировая держава и магнит для стран Глобального Юга. Я давно не видел моего сомалийского друга, но, наверно, сегодня он бы сказал следующее: "Мы теперь не одни. Мы теперь идем (за помощью - ред.) к Китаю", - сказал президент Восточного Тимора. Оценив современное положение Глобального Юга как бедственное, Рамош-Орта отметил, что без внешней помощи многие страны этого региона рискуют погрузиться в нищету и хаос, в то время как Глобальный Север продолжает богатеть, но не оказывает достаточной помощи Глобальному Югу в таких важнейших вопросах, как обеспечение доступа населения к чистой воде, кризис продовольственной безопасности в этих странах, здравоохранение, образование, на которые у стран Глобального Юга не хватает собственных средств. Страны, которые занимают сегодня почетные места в Совбезе ООН, G7, G20, не проявляют державной мудрости и лидерских качеств в решении глобальных проблем, многие из которых наиболее остры именно на Глобальном Юге, заявил президент Восточного Тимора. "Помощь, конечно, выделяется, но значительная ее часть не попадает к адресатам", - отметил он, пояснив, что огромные средства, выделенные для реальной помощи, тратятся на экспертов и аналитиков, ведущих бесконечные исследования по оценке ситуации и сферам экономики стран Глобального Юга, которые наиболее нуждаются в помощи. "Миллиарды долларов вбрасываются сейчас в конфликт на Украине и тратятся на обеспечение для миллионов украинских беженцев в Европе, но мы не видим подобной мобилизации сострадания к народам развивающихся стран, страдающих от огромного внешнего долга, тяжелейших последствий пандемии COVID-19, инфляции, краха фондовых рынков, неимоверно возросшей стоимости морских перевозок, и так далее", - сказал Рамош-Орта. Обрисовав ситуацию, при которой правительства богатых стран делают недостаточно, чтобы решить тяжелейшие проблемы развивающихся стран, он призвал богатейших людей Глобального Севера и Глобального Юга объединить усилия и капиталы для оказания помощи народам стран, находящихся в бедственном положении. Восточный Тимор, в прошлом португальская колония, а затем провинция Индонезии, получил независимость в 2002 году, став первым новым государством мира, возникшим в XXI веке.

https://ria.ru/20230516/kitay-1871975135.html

https://ria.ru/20230604/kitay-1876029695.html

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восточный тимор, оон, g7, большая двадцатка, китай, ссср, в мире