https://ria.ru/20230604/shvetsiya-1876093161.html

Швеция выполнила обязательства для вступления в НАТО, заявил Столтенберг

Швеция выполнила обязательства для вступления в НАТО, заявил Столтенберг - РИА Новости, 04.06.2023

Швеция выполнила обязательства для вступления в НАТО, заявил Столтенберг

Швеция выполнила все свои обязательства для присоединения к НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после переговоров в Турции с президентом Реджепом... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T16:46

2023-06-04T16:46

2023-06-04T17:36

в мире

йенс столтенберг

нато

швеция

турция

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БРЮССЕЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Швеция выполнила все свои обязательства для присоединения к НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после переговоров в Турции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, его пресс-конференцию в Анкаре транслировали на сайте НАТО."Мы обсудили приближение Швеции к членству в альянсе. Турция имеет законные опасения в области безопасности, ни один член НАТО не сталкивался с таким количеством террористических атак. Швеция сделала все, чтобы ответить на эти опасения Турции", — сказал он.Столтенберг заявил, что в ответ на опасения Анкары Стокгольм сделала "конкретные и существенные шаги". Он напомнил о новых поправках в конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана. "Важное законодательство по борьбе с терроризмом вступило в силу несколько дней назад. Поэтому Швеция выполнила свои обязательства", — подчеркнул генсек НАТО.По его словам, Стокгольм и Анкара на неделе с 12 июня проведут новые консультации по шведскому членству в НАТО."На саммите в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который открыл путь к вступлению в НАТО. Это включает создание постоянного механизма для укрепления сотрудничества Турции, Финляндии и Швеции, особенно в сфере борьбы с терроризмом. Сегодня я договорился с президентом Турции Эрдоганом, что новая встреча в рамках этого механизма состоится на неделе с 12 июня", — пояснил Столтенберг.Генсек НАТО также заявил, что проходящие в Швеции демонстрации против НАТО и Турции "имеют целью остановить присоединение к альянсу, они хотят прекратить сотрудничество между Швецией и Турцией в борьбе с терроризмом и ослабить НАТО". "Мы не должны позволить им добиться успеха", — заключил Столтенберг.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению Столтенберга, учитывает все озабоченности Турции, связанные с борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия.До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Но Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского и турецкого одобрения.

https://ria.ru/20230519/shvetsiya-1872913755.html

https://ria.ru/20230422/nato-1867103029.html

https://ria.ru/20230410/nato-1864311328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, йенс столтенберг, нато, швеция, турция