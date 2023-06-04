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В Стокгольме протестуют против антитеррористического закона, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2023
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23:57 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/protest-1876133287.html
В Стокгольме протестуют против антитеррористического закона, пишут СМИ
В Стокгольме протестуют против антитеррористического закона, пишут СМИ - РИА Новости, 04.06.2023
В Стокгольме протестуют против антитеррористического закона, пишут СМИ
Сотни людей в Стокгольме вышли на протесты, организованные группами, близкими к запрещенной в Турции и ЕС Рабочей партии Курдистана (РПК), против... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T23:57
2023-06-04T23:57
в мире
швеция
турция
стокгольм (город)
йенс столтенберг
нато
евросоюз
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сотни людей в Стокгольме вышли на протесты, организованные группами, близкими к запрещенной в Турции и ЕС Рабочей партии Курдистана (РПК), против антитеррористического закона, призванного уладить отношения с Турцией в вопросе вступления Швеции в НАТО, передает агентство Франс Пресс. "Сотни людей вышли на протесты в Стокгольме в воскресенье против нового закона о борьбе с терроризмом, принятого в ответ на противодействие Турции вступлению Швеции в НАТО", - пишет агентство. Отмечается, что демонстрация была организована группами, близкими к РПК, и что протестующие на акции под названием "Нет НАТО, никаких законов (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана в Швеции" размахивали флагами курдской организации, а также плакатами с надписью "Нет НАТО". Один из участников митинга заявил агентству, что идея нового закона состоит в том, чтобы Эрдоган "позволил Швеции вступить в НАТО" после ужесточения законодательства в стране в отношении близких к РПК элементов. Турецкий президент до сих пор блокировал членство Швеции в НАТО, обвиняя Стокгольм в том, что он является убежищем для курдских активистов. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров в Турции с Эрдоганом подчеркнул, что что Швеция выполнила все свои обязательства для присоединения к альянсу. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщала, что шведский парламент проголосовал за ужесточение законов страны о терроризме. По словам чиновника, закон, который вступил в силу 1 июня, позволит властям, в частности, аннулировать вид на жительство лица, если будет установлено, что оно через предпринимательскую деятельность собирало средства для РПК. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230604/shvetsiya-1876093161.html
https://ria.ru/20230531/nato-1875381628.html
швеция
турция
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в мире, швеция, турция, стокгольм (город), йенс столтенберг, нато, евросоюз
В мире, Швеция, Турция, Стокгольм (город), Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
В Стокгольме протестуют против антитеррористического закона, пишут СМИ

AFP: сотни жителей Стокгольма вышли на протесты против антитеррористического закона

© AFP 2023 / Jonathan NackstrandПолицейские в центре Стокгольма
Полицейские в центре Стокгольма - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023 / Jonathan Nackstrand
Полицейские в центре Стокгольма. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сотни людей в Стокгольме вышли на протесты, организованные группами, близкими к запрещенной в Турции и ЕС Рабочей партии Курдистана (РПК), против антитеррористического закона, призванного уладить отношения с Турцией в вопросе вступления Швеции в НАТО, передает агентство Франс Пресс.
«
"Сотни людей вышли на протесты в Стокгольме в воскресенье против нового закона о борьбе с терроризмом, принятого в ответ на противодействие Турции вступлению Швеции в НАТО", - пишет агентство.
Отмечается, что демонстрация была организована группами, близкими к РПК, и что протестующие на акции под названием "Нет НАТО, никаких законов (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана в Швеции" размахивали флагами курдской организации, а также плакатами с надписью "Нет НАТО".
Один из участников митинга заявил агентству, что идея нового закона состоит в том, чтобы Эрдоган "позволил Швеции вступить в НАТО" после ужесточения законодательства в стране в отношении близких к РПК элементов.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Швеция выполнила обязательства для вступления в НАТО, заявил Столтенберг
Вчера, 16:46
Турецкий президент до сих пор блокировал членство Швеции в НАТО, обвиняя Стокгольм в том, что он является убежищем для курдских активистов. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров в Турции с Эрдоганом подчеркнул, что что Швеция выполнила все свои обязательства для присоединения к альянсу.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщала, что шведский парламент проголосовал за ужесточение законов страны о терроризме. По словам чиновника, закон, который вступил в силу 1 июня, позволит властям, в частности, аннулировать вид на жительство лица, если будет установлено, что оно через предпринимательскую деятельность собирало средства для РПК.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Швеция должна стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе, заявили в Норвегии
31 мая, 17:26
 
В миреШвецияТурцияСтокгольм (город)Йенс СтолтенбергНАТОЕвросоюз
 
 
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