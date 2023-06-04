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В Лейпциге во время протестов ранено около 50 полицейских - РИА Новости, 04.06.2023
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17:00 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/protest-1876095659.html
В Лейпциге во время протестов ранено около 50 полицейских
В Лейпциге во время протестов ранено около 50 полицейских - РИА Новости, 04.06.2023
В Лейпциге во время протестов ранено около 50 полицейских
В Лейпциге в ходе разгона протеста левых экстремистов за последние три дня было ранено около 50 сотрудников правоохранительных органов, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T17:00
2023-06-04T17:00
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БЕРЛИН, 4 июн — РИА Новости. В Лейпциге в ходе разгона протеста левых экстремистов за последние три дня было ранено около 50 сотрудников правоохранительных органов, сообщает в воскресенье пресс-служба полиции федеральной земли Саксония. Ранее власти Лейпцига запретили запланированную на субботу демонстрацию сторонников осужденных левых экстремистов. С пятницы в городе проходили стихийные митинги. Несмотря на запрет, по оценке полиции, на улицы города в субботу вечером вышло до 1500 радикалов, разгон которых продлился до воскресенья. "С пятницы около 50 полицейских получили ранения в ходе операции. Три сотрудника правоохранительных органов не в состоянии исполнять служебные обязанности", - сообщается в докладе на сайте полиции Саксонии. Отмечается, что в результате стычек есть также пострадавшие среди протестовавших, их число не называется. В ходе разгона несогласованного протеста проверку личности прошли около 1000 человек, задержано 30. В среду суд в Дрездене приговорил к тюремным срокам четырех членов левоэкстремистской организации, которые совершали нападения на членов неонацистских и правых групп. Сторонники левоэкстремистских организаций ранее угрожали масштабными акциями протеста в ответ на обвинительный приговор Лине Э., главе экстремистской группы, которая, несмотря на вердикт, была освобождена на период обжалования приговора.
https://ria.ru/20230325/protesty-1860611043.html
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в мире, лейпциг, саксония, дрезден
В мире, Лейпциг, Саксония, Дрезден
В Лейпциге во время протестов ранено около 50 полицейских

В Лейпциге во время столкновений с протестующими ранено около 50 полицейских

© AFP 2023 / JENS SCHLUETERПолицейские во время протеста крайне левых активистов в Лейпциге
Полицейские во время протеста крайне левых активистов в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AFP 2023 / JENS SCHLUETER
Полицейские во время протеста крайне левых активистов в Лейпциге
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 июн — РИА Новости. В Лейпциге в ходе разгона протеста левых экстремистов за последние три дня было ранено около 50 сотрудников правоохранительных органов, сообщает в воскресенье пресс-служба полиции федеральной земли Саксония.
Ранее власти Лейпцига запретили запланированную на субботу демонстрацию сторонников осужденных левых экстремистов. С пятницы в городе проходили стихийные митинги. Несмотря на запрет, по оценке полиции, на улицы города в субботу вечером вышло до 1500 радикалов, разгон которых продлился до воскресенья.
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"С пятницы около 50 полицейских получили ранения в ходе операции. Три сотрудника правоохранительных органов не в состоянии исполнять служебные обязанности", - сообщается в докладе на сайте полиции Саксонии.
Отмечается, что в результате стычек есть также пострадавшие среди протестовавших, их число не называется. В ходе разгона несогласованного протеста проверку личности прошли около 1000 человек, задержано 30.
В среду суд в Дрездене приговорил к тюремным срокам четырех членов левоэкстремистской организации, которые совершали нападения на членов неонацистских и правых групп. Сторонники левоэкстремистских организаций ранее угрожали масштабными акциями протеста в ответ на обвинительный приговор Лине Э., главе экстремистской группы, которая, несмотря на вердикт, была освобождена на период обжалования приговора.
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