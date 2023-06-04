https://ria.ru/20230604/plan-1876104008.html
Как у нацистской Германии: в США раскрыли план Вашингтона по России
Как у нацистской Германии: в США раскрыли план Вашингтона по России - РИА Новости, 04.06.2023
Как у нацистской Германии: в США раскрыли план Вашингтона по России
США взяли на вооружение план нацистской Германии по развалу России и теперь пытаются его осуществить с помощью киевского режима, написал в Twitter американский... РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T18:05
2023-06-04T18:05
2023-06-04T19:03
политика
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. США взяли на вооружение план нацистской Германии по развалу России и теперь пытаются его осуществить с помощью киевского режима, написал в Twitter американский политик Джеффри Янг."В течение последних 80 лет вся поддержка украинских нацистов со стороны США имела одну цель: развалить СССР, затем Россию, превратить Украину в огромную базу НАТО, нацеленную на саму Россию, и, наконец, раздробить ее на куски и завоевать, поработив русских людей. Цели нацистской Германии", — отметил он.Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о попытках внешних сил раздробить страну. По его словам, в 1991 году Запад надеялся, что она не оправится после потрясений и распадется сама по себе, но она устояла и возродилась. Как отметил глава государства, российское общество проявляет сплоченность и оказывает поддержку своим Вооруженным силам в борьбе с внешней угрозой.
https://ria.ru/20230604/amerikanets-1876088819.html
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политика, россия, сша, германия, владимир путин, нато
Политика, Россия, США, Германия, Владимир Путин, НАТО
Как у нацистской Германии: в США раскрыли план Вашингтона по России
Американский политик Янг: США планировали развалить Россию с помощью украинских нацистов