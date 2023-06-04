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Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка - РИА Новости, 04.06.2023

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка

Украинские войска в 23.10 выпустили еще шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T23:27

2023-06-04T23:27

2023-06-04T23:44

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 23.10 выпустили еще шесть ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее СЦКК также сообщил, что в 22.55 украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам города."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.10 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины