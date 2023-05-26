Ударили по НИИ и спасателям: обстрел Калининского района Донецка

Украинские войска атаковали ракетами Калининский район Донецка.
Украинские войска атаковали ракетами Калининский район Донецка.
Было зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.
Было зафиксировано прямое попадание в здание научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.
Погибла 37-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.
Погибла 37-летняя женщина, еще несколько человек получили ранения.
Когда на месте происшествия работали спасатели, сотрудники оперативных служб и журналисты, район был повторно атакован из HIMARS.
Когда на месте происшествия работали спасатели, сотрудники оперативных служб и журналисты, район был повторно атакован из HIMARS.
Фрагмент снаряда в здании НИИ после обстрела со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда в здании НИИ после обстрела со стороны ВСУ.
Кроме НИИ, от обстрелов пострадали две больницы, АЗС и десять автомобилей.
Кроме НИИ, от обстрелов пострадали две больницы, АЗС и десять автомобилей.
Обесточены девять трансформаторных подстанций, без электричества остались сотни абонентов.
Обесточены девять трансформаторных подстанций, без электричества остались сотни абонентов.
Повреждения в здании научно-исследовательского института в Калининском районе Донецка.
Повреждения в здании научно-исследовательского института в Калининском районе Донецка.
Жителям Донецка рекомендовали без крайней необходимости не ходить по улицам.
Жителям Донецка рекомендовали без крайней необходимости не ходить по улицам.
Воронка от взрыва у здания НИИ.