https://ria.ru/20230604/nato-1876059960.html

Украину не примут в НАТО, пока длится конфликт, считает премьер Эстонии

Украину не примут в НАТО, пока длится конфликт, считает премьер Эстонии - РИА Новости, 04.06.2023

Украину не примут в НАТО, пока длится конфликт, считает премьер Эстонии

Украина не может быть принята в НАТО, пока там продолжается конфликт, заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T12:12

2023-06-04T12:12

2023-06-04T12:12

в мире

украина

россия

вильнюс

кая каллас

джейк салливан

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украина не может быть принята в НАТО, пока там продолжается конфликт, заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас. "Говоря о (саммите НАТО в - ред.) Вильнюсе, мы, безусловно, поддерживаем путь Украины в НАТО. Все понимают, что это не может случиться, пока идет война. Однако нам нужны более четкие формулировки, чем те, что были предложены в Бухаресте", - сказала Каллас, отвечая на вопросы после выступления на форуме "Диалог Шангри-Ла", который проходит в Сингапуре. Мероприятие транслируется в прямом эфире на интернет-сайте частного лондонского Института международных стратегических исследований (IISS), который является его организатором. Форум "Диалог Шангри-Ла" стартовал в Сингапуре в пятницу и продлится до 4 июня. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, намеченного на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в альянс. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230602/unichtozhenie-1875795145.html

https://ria.ru/20230604/ugroza-1876057910.html

украина

россия

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, вильнюс, кая каллас, джейк салливан, владимир зеленский, нато