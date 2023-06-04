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В Петербург из Мариуполя на летние каникулы приехали примерно 400 детей - РИА Новости, 04.06.2023
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20:57 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/kanikuly-1876120824.html
В Петербург из Мариуполя на летние каникулы приехали примерно 400 детей
В Петербург из Мариуполя на летние каникулы приехали примерно 400 детей - РИА Новости, 04.06.2023
В Петербург из Мариуполя на летние каникулы приехали примерно 400 детей
Порядка 400 детей из Мариуполя приехали на летние каникулы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора северной столицы. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T20:57
2023-06-04T20:57
общество
санкт-петербург
мариуполь
кронштадт
а. с. пушкин
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Порядка 400 детей из Мариуполя приехали на летние каникулы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора северной столицы. "В детском оздоровительном комплексе "Дружных" началась первая смена. Сегодня в лагерь по приглашению губернатора Александра Беглова приехало порядка 400 юных жителей Мариуполя", - говорится в сообщении. Первая смена продлится до 17 июня. Для детей подготовлены культурная и образовательная программы. Ребята познакомятся с историей Санкт-Петербурга, посетят Петропавловскую крепость, ГМЗ "Петергоф", Кронштадт и другие знаковые места. Тема первой смены – "Инженерные каникулы Инициативных Творческих Школьников". Ребята встретятся с представителями промышленных предприятий Петербурга, ведущих вузов и колледжей города. Также в первой смене проведут тематические дни, посвященные праздникам – Дню России, Всемирному дню окружающей среды, дню рождения А. С. Пушкина, Международному дню друзей. Кроме того, предусмотрена особая программа для мариупольских педагогов, которые сопровождают ребят. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования проведет для них серию семинаров на тему "Школьное образование в России: современное состояние и перспективы развития". "Мы рады вновь видеть в гостях наших юных друзей из города-побратима Мариуполя. Как и в прошлом году, приготовили для них интересные встречи, познавательные экскурсии, создали все условия, чтобы они хорошо отдохнули и набрались сил перед новым учебным годом. У каждой смены будут свои особенности, но все они будут насыщены интересными и увлекательными событиями", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Все дети пройдут медицинский осмотр, при необходимости пройдут лечение, а также получат подарки на память о петербургских каникулах. Ранее сообщалось, что всего этим летом в Петербурге отдохнут порядка двух тысяч детей из Мариуполя и других населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20230604/shebekino-1876100068.html
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санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, мариуполь, кронштадт, а. с. пушкин, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Мариуполь, Кронштадт, А. С. Пушкин, Александр Беглов
В Петербург из Мариуполя на летние каникулы приехали примерно 400 детей

По приглашению Беглова в Петербург из Мариуполя на летние каникулы приехали 400 детей

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСиний мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге
Синий мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Синий мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Порядка 400 детей из Мариуполя приехали на летние каникулы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора северной столицы.
«
"В детском оздоровительном комплексе "Дружных" началась первая смена. Сегодня в лагерь по приглашению губернатора Александра Беглова приехало порядка 400 юных жителей Мариуполя", - говорится в сообщении.
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Первая смена продлится до 17 июня. Для детей подготовлены культурная и образовательная программы. Ребята познакомятся с историей Санкт-Петербурга, посетят Петропавловскую крепость, ГМЗ "Петергоф", Кронштадт и другие знаковые места. Тема первой смены – "Инженерные каникулы Инициативных Творческих Школьников". Ребята встретятся с представителями промышленных предприятий Петербурга, ведущих вузов и колледжей города. Также в первой смене проведут тематические дни, посвященные праздникам – Дню России, Всемирному дню окружающей среды, дню рождения А. С. Пушкина, Международному дню друзей.
Кроме того, предусмотрена особая программа для мариупольских педагогов, которые сопровождают ребят. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования проведет для них серию семинаров на тему "Школьное образование в России: современное состояние и перспективы развития".
«
"Мы рады вновь видеть в гостях наших юных друзей из города-побратима Мариуполя. Как и в прошлом году, приготовили для них интересные встречи, познавательные экскурсии, создали все условия, чтобы они хорошо отдохнули и набрались сил перед новым учебным годом. У каждой смены будут свои особенности, но все они будут насыщены интересными и увлекательными событиями", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Все дети пройдут медицинский осмотр, при необходимости пройдут лечение, а также получат подарки на память о петербургских каникулах.
Ранее сообщалось, что всего этим летом в Петербурге отдохнут порядка двух тысяч детей из Мариуполя и других населенных пунктов ДНР.
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ОбществоСанкт-ПетербургМариупольКронштадтА. С. ПушкинАлександр Беглов
 
 
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