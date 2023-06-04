https://ria.ru/20230604/kanikuly-1876120824.html

В Петербург из Мариуполя на летние каникулы приехали примерно 400 детей

В Петербург из Мариуполя на летние каникулы приехали примерно 400 детей - РИА Новости, 04.06.2023

В Петербург из Мариуполя на летние каникулы приехали примерно 400 детей

Порядка 400 детей из Мариуполя приехали на летние каникулы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора северной столицы. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T20:57

2023-06-04T20:57

2023-06-04T20:57

общество

санкт-петербург

мариуполь

кронштадт

а. с. пушкин

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Порядка 400 детей из Мариуполя приехали на летние каникулы в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора северной столицы. "В детском оздоровительном комплексе "Дружных" началась первая смена. Сегодня в лагерь по приглашению губернатора Александра Беглова приехало порядка 400 юных жителей Мариуполя", - говорится в сообщении. Первая смена продлится до 17 июня. Для детей подготовлены культурная и образовательная программы. Ребята познакомятся с историей Санкт-Петербурга, посетят Петропавловскую крепость, ГМЗ "Петергоф", Кронштадт и другие знаковые места. Тема первой смены – "Инженерные каникулы Инициативных Творческих Школьников". Ребята встретятся с представителями промышленных предприятий Петербурга, ведущих вузов и колледжей города. Также в первой смене проведут тематические дни, посвященные праздникам – Дню России, Всемирному дню окружающей среды, дню рождения А. С. Пушкина, Международному дню друзей. Кроме того, предусмотрена особая программа для мариупольских педагогов, которые сопровождают ребят. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования проведет для них серию семинаров на тему "Школьное образование в России: современное состояние и перспективы развития". "Мы рады вновь видеть в гостях наших юных друзей из города-побратима Мариуполя. Как и в прошлом году, приготовили для них интересные встречи, познавательные экскурсии, создали все условия, чтобы они хорошо отдохнули и набрались сил перед новым учебным годом. У каждой смены будут свои особенности, но все они будут насыщены интересными и увлекательными событиями", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Все дети пройдут медицинский осмотр, при необходимости пройдут лечение, а также получат подарки на память о петербургских каникулах. Ранее сообщалось, что всего этим летом в Петербурге отдохнут порядка двух тысяч детей из Мариуполя и других населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20230604/shebekino-1876100068.html

https://ria.ru/20230604/yaroslavl-1876090934.html

санкт-петербург

мариуполь

кронштадт

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, мариуполь, кронштадт, а. с. пушкин, александр беглов