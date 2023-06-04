https://ria.ru/20230604/indiya-1876047836.html

Володин выразил соболезнования из-за железнодорожной аварии в Индии

Володин выразил соболезнования из-за железнодорожной аварии в Индии - РИА Новости, 04.06.2023

Володин выразил соболезнования из-за железнодорожной аварии в Индии

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру Народной палаты парламента Индии Ому Бирле в связи с трагедией, случившейся в результате РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T10:32

2023-06-04T10:32

2023-06-04T10:32

в мире

индия

россия

орисса

вячеслав володин

госдума рф

крушение поездов в штате одиша

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру Народной палаты парламента Индии Ому Бирле в связи с трагедией, случившейся в результате столкновения поездов в штате Орисса, сообщается на сайте Госдумы. "Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в телеграмме председателя ГД. Поезда столкнулись в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 238 человек, ранены более 900.

https://ria.ru/20230603/poezda-1875974813.html

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Дарья Буймова

в мире, индия, россия, орисса, вячеслав володин, госдума рф, крушение поездов в штате одиша