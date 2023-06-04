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Володин выразил соболезнования из-за железнодорожной аварии в Индии - РИА Новости, 04.06.2023
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10:32 04.06.2023
https://ria.ru/20230604/indiya-1876047836.html
Володин выразил соболезнования из-за железнодорожной аварии в Индии
Володин выразил соболезнования из-за железнодорожной аварии в Индии - РИА Новости, 04.06.2023
Володин выразил соболезнования из-за железнодорожной аварии в Индии
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру Народной палаты парламента Индии Ому Бирле в связи с трагедией, случившейся в результате РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T10:32
2023-06-04T10:32
в мире
индия
россия
орисса
вячеслав володин
госдума рф
крушение поездов в штате одиша
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру Народной палаты парламента Индии Ому Бирле в связи с трагедией, случившейся в результате столкновения поездов в штате Орисса, сообщается на сайте Госдумы. "Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в телеграмме председателя ГД. Поезда столкнулись в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате ЧП погибли 238 человек, ранены более 900.
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в мире, индия, россия, орисса, вячеслав володин, госдума рф, крушение поездов в штате одиша
В мире, Индия, Россия, Орисса, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Крушение поездов в штате Одиша
Володин выразил соболезнования из-за железнодорожной аварии в Индии

Володин выразил соболезнования спикеру Народной палаты парламента Индии Ому Бирле

© AP PhotoСпасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша
Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
© AP Photo
Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил соболезнования спикеру Народной палаты парламента Индии Ому Бирле в связи с трагедией, случившейся в результате столкновения поездов в штате Орисса, сообщается на сайте Госдумы.
"Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в телеграмме председателя ГД.
На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 288
3 июня, 17:35
Поезда столкнулись в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии.
Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.
По последним данным, в результате ЧП погибли 238 человек, ранены более 900.
Крушение поездов в Индии
© AP Photo

В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.

© AP Photo
1 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
2 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
3 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
4 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.

Военнослужащие ищут выживших после столкновения поездов в индийском штате Одиша

Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
5 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.

На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
6 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.

Тела погибших во время столкновения поездов в индийском штате Одиша

Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
7 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.

На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
8 из 8

В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.

© AP Photo
1 из 8

Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
2 из 8

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
3 из 8

После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
4 из 8

Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
5 из 8

Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
6 из 8

Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
7 из 8

Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
8 из 8
 
В миреИндияРоссияОриссаВячеслав ВолодинГосдума РФКрушение поездов в штате Одиша
 
 
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