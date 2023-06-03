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Крушение поездов в Индии - РИА Новости, 03.06.2023
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10:52 03.06.2023 (обновлено: 17:20 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/indiya-1875917850.html
Крушение поездов в Индии
Крушение поездов в Индии - РИА Новости, 03.06.2023
Крушение поездов в Индии
Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Индия, Ченнаи, Россия, Владимир Путин, Драупади Мурму, Нарендра Моди, Крушение поездов в штате Одиша

Крушение поездов в Индии

Читать ria.ru в
Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo

В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.

© AP Photo
1 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
2 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
3 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
4 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.

Военнослужащие ищут выживших после столкновения поездов в индийском штате Одиша

Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
5 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.

На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
6 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.

Тела погибших во время столкновения поездов в индийском штате Одиша

Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
7 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.

На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
8 из 8
 
ФотоИндияЧеннаиРоссияВладимир ПутинДраупади МурмуНарендра МодиКрушение поездов в штате Одиша
 
 
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