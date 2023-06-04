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Биография Яшара Гюлера

Биография Яшара Гюлера - РИА Новости, 04.06.2023

Биография Яшара Гюлера

Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции, генерал Яшар Гюлер (Yaşar Güler) родился в 1954 году в Ардагане (Ardahan'da) РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T00:14

2023-06-04T00:14

2023-06-04T00:14

турция

босния

неаполь

яшар гюлер

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Начальник Генштаба Вооруженных сил Турции, генерал Яшар Гюлер (Yaşar Güler) родился в 1954 году в Ардагане (Ardahan'da)В 1974 году Гюлер окончил Военную академию (Kara Harp Akademisinden) в звании боевого лейтенанта и Академию Вооруженных Сил (Silahlı Kuvvetler Akademisinden) в 1988 году. С 1986 по 1988 год он служил начальником оперативного отдела Внутреннего регионального командования (Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı), с 1988 по 1991 год - офицером по планированию в Департаменте инспекции и оценки Сухопутных войск (Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında), с 1991 по 1992 год - в Управлении операций и обучения (Eğitim Şube Müdürlüğü) 12-й пехотной дивизии, в 1992-1994 годах – в Командовании батальона внутренней безопасности в Силопи (Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı), с 1994 по 1995 год был заместителем командира турецкой бригады (Türk Tugay Komutan Yardımcılığı) в Боснии и Герцеговине.В 1995-1997 годах Яшар Гюлер занимал должность главного военного консультанта премьер-министра по проектам (Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı), в 1997-1999 годах - заместитель начальника отдела связи Южного регионального командования (Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı) НАТО в Неаполе (Италия), с 1999 по 2000 год работал в Командовании учебного центра "Партнерство во имя мира" (Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı).В 2001 году Гюлеру было присвоено звание бригадного генерала. В этом звании он занимал должности командира 10-й пехотной бригады и отдела планирования и координации МЭБС Генерального штаба (MEBS). В 2005 году ему было присвоено звание генерал-майора, он занимал должности командира школы и учебного центра МЭБС (MEBS) и учебного отдела Генерального штаба.В 2009 году Гюлеру было присвоено звание генерал-лейтенанта. В этом звании с 2009 по 2010 год он занимал должность командующего Главного управления картографии (Harita Genel Komutanlığı), с 2010 по 2011 год — командира 4-го корпуса, с 2011 по 2013 год — начальника разведки Генерального штаба Турции. В 2013 году ему было присвоено звание генерала. Он исполнял обязанности заместителя начальника Генерального штаба Турции с 2013 по 2016 год, был Генерал-командующим жандармерией с 2016 по 2017 год и Главнокомандующим армией с 2017 по 2018 год.9 июля 2018 года Яшар Гюлер стал 30-м начальником Генерального штаба Турции.Гюлер женат, есть ребенок и двое внуков.3 июня 2023 года Яшар Гюлер был назначен на пост главы Минобороны Турции вступившим в должность президент Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (Recep Tayyip Erdoğan). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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турция, босния, неаполь, яшар гюлер, нато, реджеп тайип эрдоган, в мире, справки