https://ria.ru/20230604/berlin-1875986846.html

Берлин рвется идти по стопам Отто фон Бисмарка. Но уроки его не выучил

Берлин рвется идти по стопам Отто фон Бисмарка. Но уроки его не выучил - РИА Новости, 04.06.2023

Берлин рвется идти по стопам Отто фон Бисмарка. Но уроки его не выучил

На уходящей неделе МИД ФРГ объявил о решении отобрать консульский патент у генконсульств России в Гамбурге, Мюнхене, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне. Остаются... РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T08:00

2023-06-04T08:00

2023-06-04T17:54

германия

россия

отто фон бисмарк

максим соколов

анналена бербок

берлин (город)

международный уголовный суд

брикс

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На уходящей неделе МИД ФРГ объявил о решении отобрать консульский патент у генконсульств России в Гамбурге, Мюнхене, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне. Остаются лишь консульства в бывшей столице ФРГ Бонне и нынешней — в Берлине. Прежнего более или менее равномерного — с южных гор до северных морей — покрытия Германии российскими консульскими округами более не будет.Решение примечательно отсутствием сиюминутной мотивации. Обыкновенно закрытие консульств, равно как и сокращение дипломатического персонала вообще, будучи шагом очевидно осложняющим жизнь аккредитованной державе, принимается не с бухты-барахты, но в связи с тем, что эта держава совсем берега потеряла.То есть действия, несовместимые с дипломатическим статусом — шпионаж под посольской (консульской) крышей, вмешательство во внутренние дела принимающей страны, интриги и подстрекательство, — перешли допустимую грань. Конечно, дипломат является почетным шпионом, как без этого, но надо же и меру знать. То есть без фанатизма. Если же налицо уже полное бесстыдство — тогда закрытия и высылки.Но в данном случае отсутствует та самая деятельность, несовместимая со статусом. Что-то, наверное, есть — оно всегда есть при взаимоотношениях крупных держав (а Россия и ФРГ — не Монако и Лихтенштейн). Но если и есть, то в фоновом режиме, как всегда было.Тогда как столь резкие меры более соответствуют ситуации, когда Отечество в опасности и не сегодня-завтра предстоит разрыв дипотношений и размен посольствами. Конечно, можно объяснить взаимное фактическое прекращение консульской деятельности — прежде ФРГ уже закрыла консульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске — тем, что интенсивность человеческих сношений давно уже около нуля. Сперва (с 2020-го) ковид, затем сразу и без перерыва — СВО и санкции. Всего лишь пятилетней давности времена, когда из России было порядка десяти ежедневных авиарейсов во Франкфурт, около четырех — в Мюнхен и пяти — в Берлин, теперь представляются древним баснословием. Людской поток был пресечен. И в МИД ФРГ могут заметить, что, коли так, больше нет надобности в таком количестве учреждений, выдающих визы, регистрирующих акты гражданского состояния, осуществляющих покровительство русским (и, соответственно, немцам) при возникновении у них проблем.А если основная работа консульств так сократилась, то чем же они сейчас занимаются? Нехорошие предположения насчет деятельности, несовместимой со статусом, возникают сами собой.На самом деле, есть еще одно поле деятельности для русских консульств. Из европейских стран ФРГ более всего населена людьми, постоянно там живущими, но сохранившими за собой российское гражданство. Тем более что немецкое гражданство получить не так просто. Это достаточно многочисленное сообщество также нуждается в услугах консульских учреждений. Например, паспорт продлить. Впрочем, МИД ФРГ может сказать, что это не его забота и вообще русские здесь ни в каком виде нежелательны.Но даже если (по объективным причинам) консульским работникам сейчас особо нечего делать, профессиональный дипломат отнесся бы к вопросу более осмотрительно. Ломать не строить, и можно, вполне учитывая нынешние обстоятельства, исходить из того, что они не вечны, а потому пусть будет. То есть сохранить консульства хотя бы и в подмороженном виде. Ибо сегодня погода дурная, а завтра, возможно, станет лучше, так что не стоит сразу выбрасывать одежду и утварь, предназначенную для хорошей погоды. Пускай пока в чулане полежит. А не сразу на помойку.Но рассудительная осторожность — это никак не то свойство, которым может похвалиться нынешнее политическое руководство германского МИД. Министр Анналена Бербок отличается как выдающимся невежеством, так и выдающейся решительностью.Уже после решения о закрытии консульств она коснулась казуса с Международным уголовным судом (МУС). На вопрос, ожидает ли она, что власти ЮАР арестуют В. В. Путина по запросу МУС, если он появится на встрече БРИКС в Йоханнесбурге, она отвечала уверенно: "Международное право ясно на этот счет. Международное право ясно дает понять: военные преступники — те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, — будут привлечены к ответственности". Притом что другие дипломаты из вполне недружественных России стран не высказывались на эту тему столь решительно, предпочитая — по понятным причинам — уклониться и заболтать вопрос. Ибо тут лучше сказать: Jain, то есть "ни да ни нет", поскольку тема уж больно деликатная. И вообще, не одному тебе чужие шкуры дубить.Но валькирия на батуте не боится сложностей.Главная проблема сейчас даже не в консульском обслуживании граждан РФ и ФРГ. Отношения так усохли, что и покровительство оказывать почти некому.Главная проблема в том, что политики Германии теперь вовсе отказываются думать о перспективе и сохранять какой-то задел на лучшие времена. С их точки зрения, ничего этого не нужно, потому что отношений Германии и России больше не будет никогда. По крайней мере, в сколько-нибудь обозримом будущем.Похоже, политики Германии настроились на то, чтобы решать вопросы железом и кровью. Что твой канцлер Бисмарк. Правда, в отличие от Бисмарка, природа гораздо более экономно наделила их умственными способностями.

https://ria.ru/20230601/berbok-1875462047.html

https://ria.ru/20230531/germaniya-1875349920.html

https://ria.ru/20230531/germaniya-1875332417.html

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Максим Соколов https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg

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