https://ria.ru/20230603/vzryv-1875999564.html
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Днепропетровске
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 03.06.2023
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прозвучал в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:50
2023-06-03T20:50
2023-06-03T20:52
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
днепр (город)
днепропетровская область
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). "В Днепре (Днепропетровске - ред.) до оглашения тревоги прозвучал взрыв", - написало издание в своем телеграм-канале. Сейчас в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. На данный момент воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением западных областей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровск
днепр (город)
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, днепр (город), днепропетровская область, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Днепр (город), Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины