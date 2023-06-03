https://ria.ru/20230603/ukraina-1875966936.html

Песков назвал Украину инструментом конфликта против России

Песков назвал Украину инструментом конфликта против России - РИА Новости, 03.06.2023

Песков назвал Украину инструментом конфликта против России

Украина — инструмент конфликта Запада против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T16:51

2023-06-03T16:51

2023-06-03T18:05

украина

в мире

дмитрий песков

павел зарубин

россия

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина — инструмент конфликта Запада против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале."Конфликт действительно стал более широким. Коллективный Запад, собственно, ведет такую комбинированную войну против нашей страны", — сказал он.Песков указал, что из-за этого заниматься урегулированием конфликта "с инструментом" бесперспективно."Это тоже нужно понимать", — подчеркнул представитель Кремля.Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир можно установить только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств, проект плана мирного урегулирования сегодня также представила Индонезия.

https://ria.ru/20230531/peremirie-1875207836.html

https://ria.ru/20230603/indoneziya-1875957737.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия