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Песков назвал Украину инструментом конфликта против России - РИА Новости, 03.06.2023
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16:51 03.06.2023 (обновлено: 18:05 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875966936.html
Песков назвал Украину инструментом конфликта против России
Песков назвал Украину инструментом конфликта против России - РИА Новости, 03.06.2023
Песков назвал Украину инструментом конфликта против России
Украина — инструмент конфликта Запада против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:51
2023-06-03T18:05
украина
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
россия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина — инструмент конфликта Запада против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале."Конфликт действительно стал более широким. Коллективный Запад, собственно, ведет такую комбинированную войну против нашей страны", — сказал он.Песков указал, что из-за этого заниматься урегулированием конфликта "с инструментом" бесперспективно."Это тоже нужно понимать", — подчеркнул представитель Кремля.Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир можно установить только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств, проект плана мирного урегулирования сегодня также представила Индонезия.
https://ria.ru/20230531/peremirie-1875207836.html
https://ria.ru/20230603/indoneziya-1875957737.html
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украина, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия
Украина, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
Песков назвал Украину инструментом конфликта против России

Песков назвал Украину инструментом конфликта, переговоры с которым бесперспективны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина — инструмент конфликта Запада против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.
"Конфликт действительно стал более широким. Коллективный Запад, собственно, ведет такую комбинированную войну против нашей страны", — сказал он.
Песков указал, что из-за этого заниматься урегулированием конфликта "с инструментом" бесперспективно.
"Это тоже нужно понимать", — подчеркнул представитель Кремля.
Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир можно установить только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.
Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств, проект плана мирного урегулирования сегодня также представила Индонезия.
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