https://ria.ru/20230603/ukraina-1875966936.html
Песков назвал Украину инструментом конфликта против России
Песков назвал Украину инструментом конфликта против России - РИА Новости, 03.06.2023
Песков назвал Украину инструментом конфликта против России
Украина — инструмент конфликта Запада против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:51
2023-06-03T16:51
2023-06-03T18:05
украина
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украина — инструмент конфликта Запада против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью с журналистом программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале."Конфликт действительно стал более широким. Коллективный Запад, собственно, ведет такую комбинированную войну против нашей страны", — сказал он.Песков указал, что из-за этого заниматься урегулированием конфликта "с инструментом" бесперспективно."Это тоже нужно понимать", — подчеркнул представитель Кремля.Москва неоднократно указывала, что готова к мирным переговорам с учетом новых реалий, но Киев ввел законодательный запрет на них. На Украине при этом заявляют, что мир можно установить только на их условиях и после возвращения страны к границам 1991 года.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что план, который не учитывает сегодняшние территориальные реалии и новые регионы России, не может быть мирным.Несмотря на нежелание Украины договариваться, растет число стран и организаций, предлагающих различные инициативы и свое посредничество: вслед за Китаем и Ватиканом о таких планах объявила ЮАР от имени нескольких африканских государств, проект плана мирного урегулирования сегодня также представила Индонезия.
https://ria.ru/20230531/peremirie-1875207836.html
https://ria.ru/20230603/indoneziya-1875957737.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, дмитрий песков, павел зарубин, россия
Украина, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Россия
Песков назвал Украину инструментом конфликта против России
Песков назвал Украину инструментом конфликта, переговоры с которым бесперспективны